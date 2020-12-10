Хакеры получили доступ к данным о вакцине от Pfizer и BioNTech 2 10.12.2020, 17:37

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Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщается.

Во время атаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) хакеры получили доступ к документам про вакцину от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба компании BioNTech, пишет "Гордон".

Киберпреступники получили доступ к нормативным документам про регистрацию вакцины от коронавируса (BNT162b2), созданной Pfizer и BioNTech, отмечается в сообщении BioNTech.

В пресс-службе отметили, что системы компаний-разработчиков не были взломаны. По их данным, свидетельств того, что хакеры получили доступ к персональным данным участников испытаний вакцины нет.

В EMA заявили, что проведут расследование.

Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщается.

Агентство по лекарственным средствам ЕС сейчас является органом, отвечающим в том числе за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.

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