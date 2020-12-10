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Белорусские строители поддержали минчан, написавших «Не забудем» на мемориале Тарайковского

  • 10.12.2020, 17:48
  • 1,530
Белорусские строители поддержали минчан, написавших «Не забудем» на мемориале Тарайковского

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», белорусские строители солидарности провели акцию солидарности с осужденными за надпись около мемориала Героя Беларуси Александра Тарайковского.

«За надпись «Не забудем!» на народном мемориале Тарайковского осудили 5 человек.

Мы не готовы мириться с идущим вразнос режимом, творящим судебный и правовой беспредел!» — говорится в заявлении.

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