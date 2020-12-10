«Причем тут выезд?» 6 10.12.2020, 18:44

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусы, которые работают за границей, о запрете на выезд из страны.

Информация о том, что с 20 декабря из-за COVID-19 Беларусь временно закрывает наземные границы на выезд, всколыхнула байнет. Tut.by решил пообщаться с белорусами, которые еще до этого нововведения уехали учиться или работать за границу, и расспросить, как они восприняли данную новость, и повлияет ли это как-то на их жизнь.

В постановлении, где сказано про временный запрет, для белорусов, которые работают или учатся за границей, есть исключение. Раз в шесть месяцев они все-таки смогут покинуть родину на машине или, допустим, на автобусе. Что касается самолетов, то тут для них, как и для других граждан страны, ограничений нет.

— А вы видели, сколько стоит билет на самолет из Москвы в Минск? Скоро придется выбирать: съездить на отдых или домой, — шутит Яна Сыщенко. — Мне кажется, это двойные стандарты. Разве в самолете нельзя привезти коронавирус?

Яна родом из Бобруйска, здесь у нее живут мама и дедушка. Два с половиной года назад девушка переехала в Москву, работает офис-менеджером в IT-компании. До ситуации с COVID-19 в Беларусь ездила часто. «Соскучилась, взяла без проблем выходной в понедельник — и помчалась к маме», — рассказывает она. Из-за ситуации с коронавирусом дома не была год, но на новогодние праздники все-таки планирует туда слетать.

— На работе у меня официальный договор, но вида на жительство нет, поэтому из-за ограничений, которые еще весной Россия ввела в связи с «ковид», для меня единственный способ выехать из Москвы в Минск — на самолете, — описывает ситуацию собеседница. — На мне белорусское ограничение на выезд сейчас никак не отразится. Зато мои друзья, у которых есть вид на жительство в России и которые спокойно ездили на машине к родным в Беларусь, сейчас столкнутся с проблемой.

Яна говорит, что ее удивляет, почему белорусам, которые работают за границей, разрешено будет выезжать из страны наземным транспортом именно один раз в полгода, а не два или, например, три.

— У меня пожилой дедушка. Предположим, если бы у меня был вид на жительство, как мне тогда правильно распорядится этой попыткой? — задается она вопросом. — Выходит, если я ее использую, а потом дедушка вдруг попадет в больницу, а у меня не будет денег на самолет, я даже не смогу его навестить?

— Любое ограничение морально давит, — это уже рассуждает Владислав Абакуменко — минчанин, который работает в Москве. — Я планировал проведать родных в марте, заранее купил билет, но незадолго до моего вылета Россия закрыла границы. Ждал лета, надеялся, ситуация разрешится, но — нет. Потом рассчитывал на осень — снова ничего. Сегодня я прочел белорусские новости и понял: все только усложняется.

«До появления этой новости никто никуда не собирался, но сейчас всем срочно захотелось где-то побывать»

Большинство собеседников tut.by, которые учатся или работают за границей, говорят, что для них нашумевшее постановление — это вопрос не столько в ограничении передвижения, сколько в деньгах. «Просто обидно за белорусов, которые не могут позволить себе билет на самолет», — не скрывает эмоций Виктор, белорус, живущий в Норвегии.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— До этого я старалась пользоваться поездами и автобусами, сейчас придется летать, — рассуждает Ирина, которая учится в Варшаве на фотографа. — Конечно, билет на самолет стоит в 3−4 раза дороже, но я все равно где-то раз в два месяца я планирую бывать в Беларуси.

А вот маме Ирины, продолжает девушка, планы придется подкорректировать.

— У мамы туристическая виза, и мы обсуждали, что она возможно приедет ко мне в гости, но теперь уже точно не приедет, — улыбается собеседница. — Только если решится полететь.

— Только что созванивалась с мамой, она говорит, что это нововведение — капля среди всех событий, что происходят сейчас в Беларуси, — слово за Екатериной Грачевой, которая работает в Кракове. — Их с папой, хоть они у меня и путешественники, данная ситуация не тревожит. Они уверены: скоро все вернется в обычное русло.

В качестве примера, продолжает Екатерина, ее мама привела недавнюю ситуацию, когда из-за COVID-19 соседние страны «закрылись» от Польши.

— Сейчас в Польше около 12 тысяч заболевших в коронавирусом в сутки, а тогда был скачок до 28 тысяч, — вспоминает собеседница. — Но Польшу тогда никто не закрывал для выезда, просто если ты едешь в какую-то соседнюю страну, должен отсидеть там 10-дневный карантин. Конечно, я хочу верить маме и думать, что все это временно, но вопрос в том, когда это «временно» завершится? В Европе все-таки, если вводят какие-то ограничения из-за COVID-19, то ты понимаешь: процесс конечен. В Беларуси коронавирус сначала не замечали, теперь закрывают страну. Такие крайности настораживают.

Екатерина и Ирина считают, что во всей этой ситуации есть и политический момент.

— Насколько я понимаю, я как белоруска, которая работает в Польше, могу въезжать в Беларусь любым видом транспорта и сколько захочу, — рассуждает девушка. — Но почему тогда выезжать из страны наземным транспортом мне можно лишь раз в шесть месяцев?

— Почему из-за этой новости поднялся такой ажиотаж?

— Потому что это ограничение, — делится мнением Ирина. — Я просматриваю, что пишут люди в разных чатах. До появления этой новости никто никуда не собирался, но сейчас всем срочно захотелось где-то побывать. Мне кажется, человек сам может решить, готов он выехать куда-то и отсидеть 10-дневный карантин или нет. Плюс пользователи обсуждают, что, если бы это было связано только с COVID-19, то логично оставлять закрытыми лишь границы на въезд. Причем тут выезд?

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