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Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцину Pfizer

  • 10.12.2020, 18:49
  • 1,738
Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцину Pfizer

Правительство планирует проверять образцы из каждой прибывающей в страну партии.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Сроки поставки препарата и начала вакцинации объявят позднее, пишет arabnews.com.

«После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины и ее использование», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что власти намерены проверять образцы из каждой поступающей партии вакцины, чтобы быть полностью уверенными в ее безопасности.

Напомним, в Польше сообщили о сроках начала вакцинации. Одними из первых вакцинируют старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.

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