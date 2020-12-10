Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцину Pfizer
- 10.12.2020, 18:49
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Правительство планирует проверять образцы из каждой прибывающей в страну партии.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Сроки поставки препарата и начала вакцинации объявят позднее, пишет arabnews.com.
«После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины и ее использование», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что власти намерены проверять образцы из каждой поступающей партии вакцины, чтобы быть полностью уверенными в ее безопасности.
Напомним, в Польше сообщили о сроках начала вакцинации. Одними из первых вакцинируют старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.