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В пятницу в Беларуси будет до +4 градусов

  • 10.12.2020, 19:04
  • 1,703
В пятницу в Беларуси будет до +4 градусов
иллюстрационное Фото: Depositphotos

Ожидается гололед.

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 11 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 7 по северо-востоку до плюс 1 градуса по юго-западу страны, днем будет от минус 2 до плюс 4.

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