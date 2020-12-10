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Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией

  • 10.12.2020, 19:26
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Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Ильхам Алиев

По словам Алиева, Ереван должен начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».

Азербайджан и Турция должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе, чтобы «положить конец вражде» и «свести к нулю риск войны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Он считает, что к тесному сотрудничеству может быть привлечена также Армения, если она «сделает выводы из войны» в Нагорном Карабахе. Алиев пояснил, что власти соседней страны должны начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».

«Мы готовы к послевоенному периоду (...). Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», — сказал Алиев.

Он отметил, что есть традиционные форматы сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном, Турцией, Россией и Ираном. «На этой основе мы можем создать единую платформу», — уверен он.

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