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Цена на нефть марки Brent превысила $51 впервые после развала сделки ОПЕК+

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  • 10.12.2020, 19:47
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Цена на нефть марки Brent превысила $51 впервые после развала сделки ОПЕК+

Аналитики предполагают, что рост рынка связан с началом вакцинации от коронавирусной инфекции.

10 декабря стоимость нефти эталонных сортов Brent и WTI в ходе торгов на Лондонской бирже выросла более чем на 4%.

Как свидетельствуют данные сайта Investing.com февральский фьючерс торговался сегодня на уровне $51,03 за баррель нефти марки Brent (торги открылись на отметке $49,09 за баррель, на момент публикации новости цена барреля составила $50,88).

Котировки WTI превысили показатель $47 за баррель и к 18.12 составляли $47,55 (+$2,03).

Аналитик инвестиционной компании "БКС Мир Инвестиций" предположил в комментарии РБК, что рынок нефти начал расти "ожидая, что скорое решение проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации вернет спрос на топливо на докризисные уровни".

Последний раз нефть Brent торговалась на уровне $50 за баррель в конце февраля.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

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