Африка просит западные страны передать ей излишки вакцин от коронавируса 10.12.2020, 20:14

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Фото: DPA

Вакцин, купленных богатыми странами, хватит на то, чтобы вакцинировать население несколько раз.

Директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза (межправительственного объединения 55 государств континента – ред.) Джон Нкенгасонг призвал европейские страны передать странам Африки избыток вакцин от коронавируса для борьбы с пандемией.

«У некоторых стран (вакцин) в три-четыре, пять раз больше, чем им нужно. Эти государства могли бы помочь более бедным странам запустить программы по вакцинации населения», - цитирует Нкенгасонга The Guardian.

Представитель Африканского союза не назвал страны, которые, по его словам, закупили вакцины в избыточном количестве, но призвал ООН провести специальное заседание по вопросам честного доступа к вакцинам от COVID-19 и их распределения.

Он отметил рост заболеваемости COVID-19 в Африке: «Вторая волна болезни здесь».

Центры по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза сотрудничают с Всемирным банком и банком Afreximbank, собирая средства на закупку и распределение вакцин среди африканских стран. На эти цели планируют собрать до $ 5 млрд, пишет «Интерфакс-Украина».

Накануне Альянс за вакцину для людей (The People’s Vaccine Alliance) опубликовал исследование, в котором говорится о том, что богатые страны, представляющие 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин, а бедные страны, соответственно, могут получить недостаточно доз. Очевидно, что Украина в числе бедных стран.

Более того, анализ сделок между властями стран и восьми ведущими потенциальными разработчиками вакцин показывает, что более богатые страны закупили достаточно доз, чтобы вакцинировать все свое население почти трижды к концу 2021 года, если все препараты, которые проходят клинические испытания, будут одобрены для использования. Канада – лидер: ей хватит доз даже для пятикратной вакцинации каждого канадца.

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