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Алексей Кудин: Дал карателю так, что запустил в космос

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  • 10.12.2020, 20:46
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Алексей Кудин: Дал карателю так, что запустил в космос
Алексей Кудин

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу о том, как его задерживал целый наряд.

Силовики стреляли в упор в известного спортсмена Алексея Кудина на глазах у его детей и жены.

Алексея Кудин, многократный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов, вступил в драку с силовиками в Молодечно 10 августа. В результате трое правоохранителей попали в больницу, а на следующее утро милиционеры заявились домой к спортсмену, стреляли в него в упор на глазах у его жены и двоих маленьких детей, жестоко избили и в наручниках доставили в больницу, передает «Белсат».

Алексей пошел на прогулку в центр Молодечно 10 августа, чтобы узнать что-нибудь о ситуации в стране, потому что на тот момент интернет был заблокирован. Там на него набросились с дубинками несколько омоновцев, избили, а позже задержали.

Сейчас Алексей Кудин остается под домашним арестом, он вспоминает детали того дня.

– Я поднял руки, показал, что у меня ладони чистые. Солдат из второй шеренги пшикнул в меня газом. Я успел отклониться в сторону. Меня ударили дубинкой по голове из-за щита. Пять раз мне прилетело. Как только он меня ударил, я на автомате развернулся к нему, это инстинкт самосохранения – я более двадцати лет занимаюсь единоборствами, я разворачиваюсь, вырываю у него щит из рук. И тыльной стороной ладони бью пощечину в скулу. Он падает наглухо – просто нокаут. В эту секунду я чувствую второй удар сбоку. Я успеваю уклониться и хороший боковой наношу ему в стекло. Потом я узнал, что дал ему так, что запустил в космос. У него стекло в шлеме лопнуло. Еще одному дал в верхнюю челюсть и повредил зуб. Только я начал поворачиваться убегать, почувствовал удар в шею, я повернулся, ушел в правый и ударил свою «коронку» – левый боковой. Он тоже ушуршал в аут. Далее я начинаю бежать, мне наперерез появляется еще один сотрудник, пытается ударить меня, но не получилось. Он упал под скамейку.

В конце концов задерживать Алексея Кудина приехал наряд специального отряда быстрого реагирования.

Известно, что Алексею Кудину предъявили обвинение по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси – насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Наказание по этой статье – арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.

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