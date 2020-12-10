Назван витамин, облегчающий течение коронавируса 1 10.12.2020, 23:25

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Этот витамин снижает смертность от COVID-19 в три раза.

Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. К таким выводам пришла международная группа ученых, проанализировавшая более ста исследований, пишет журнал Nutrients.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что витамин C облегчает течение COVID-19. Его употребление позволит снизить количество тяжелых случаев и, соответственно, летальных исходов. Отмечается, что этот метод позволяет сократить количество смертей на 68%.

Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день.

"Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему", — пояснила соавтор исследования Анитра Карр.

Он добавила, что человек один из немногих биологических видов, неспособных производить витамин C. Она также отметила, что другие животные, непроизводящие это вещество, приматы, морские свинки, летучие мыши, также восприимчивы к COVID-19.

Выводы ученых перекликаются с данными, согласно которым, у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C.

Cоавтор исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии, профессор Пол Марик считает необходимым применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами. Таким способом Марику удалось снизить смертность тяжелобольных пациентов с коронавирусом до уровня менее пяти процентов.

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