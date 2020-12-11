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Лидеры EC согласовали санкции против Турции

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  • 11.12.2020, 8:01
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Лидеры EC согласовали санкции против Турции

Они связаны с проведением геологоразведочных работ в спорных районах Средиземноморья.

Лидеры стран-членов EC согласовали расширение санкций в отношении Турции. Меры будут введены в связи с проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья, сообщает «Голос Америки».

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море»,– говорится в заявлении, составленном по итогу саммита лидеров ЕС.

Кто войдет в расширенный список санкций не уточняется.

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