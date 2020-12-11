Названы 10 продуктов, которые защитят организм от коронавируса зимой 11.12.2020, 8:40

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Их наличие в рационе значительно повышает противовирусный иммунитет.

Каждый год с наступлением осенне-зимних холодов нас упорно атакуют всевозможные ОРВИ. В нынешнем же сезоне нашей иммунной системе приходится противостоять гораздо более мощному врагу, COVID-19.

Помочь ей выдержать этот поединок можно с помощью «антивирусных» продуктов, которые должны быть в рационе у каждого, пишет nv.ua.

Назовем 10 таких продуктов.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, которых много в некоторых видах рыбы — лососе, сардинах, сельди, скумбрии — улучшают работу иммунных клеток. Одна из этих кислот, а именно докозагексаеновая кислота, усиливает активность белых кровяных телец, что также способствует укреплению иммунитета. Причем эффект этот, как выяснили исследователи, наступает очень быстро, уже через неделю после изменения рациона.

Мясо

Сейчас мы часто слышим, что для профилактики коронавируса обязательно надо принимать цинк. Бесспорно, назначать самому себе даже витамины или минералы, не посоветовавшись с врачом, — плохая идея. Но вреда точно не будет, если добавить в рацион продукты, содержащие цинк.

Ведь некоторые виды иммунных клеток, в частности, лейкоциты не могут функционировать без цинка. Его недостаток также мешает формированию и созреванию лимфоцитов.

Цинк содержится в курятине, морепродуктах, говядине и баранине. Вегетарианцам и веганам тоже не стоит расстраиваться, ведь цинк содержится в тофу — но тогда его следует добавлять к каждому приему пищи.

Невегетарианцам, конечно, диетологи рекомендуют отдавать предпочтение нежирным сортам мяса и сыров.

Черный шоколад

Многие витамины и минералы играют важную роль в функционировании иммунной системы, в частности, очень важную работу здесь выполняет магний. Он помогает лимфоцитам прикрепляться к возбудителям болезней и изгонять их из организма, а еще защищает от повреждений антитела.

Магний содержится в тыквенных семечках, шпинате, авокадо, коричневом рисе — но сладкоежкам по душе скорее придется такая «таблетка», как шоколад. Если на плитке указано, что содержание какао составляет 70-85%, то в одной унции такого шоколада, то есть кусочке весом в 28 граммов, будет содержаться 65 мг магния. Это 15% от дневной нормы магния, как отмечает американская организация National Institutes of Health, которая — конечно, не категорически — не советовала бы добирать до 100% исключительно шоколадом.

Цитрусовые

Витамин С защищает наше тело от воздействия свободных радикалов, то есть оксидативного стресса, а это, в свою очередь, улучшает работу нашей иммунной системы.

Содержится витамин С в томатах, брокколи, зеленых листовых овощах, болгарском перце, клубнике и голубике, а еще, конечно же, в цитрусовых — и они как-то больше соответствуют сезону и предпраздничному настроению.

Важно: витамин С чувствителен к нагреванию, поэтому, выпекая и съедая апельсиновый кекс, вы получаете уже значительно меньше пользы, чем от стакана апельсинового фреша или, еще лучше, просто съеденного фрукта.

Лук

Наши бабушки, «чтобы не болеть», советовали ставить в доме тарелочки с нарезанным луком и были в чем-то правы. Лук содержит флавоноид кверцетин, который обладает противовирусными свойствами. Интересно, что наибольшую концентрацию кверцетина ученые обнаружили в луке запеченном или пассерованном, при варке же лук теряет 18% этого полезного компонента.

Чеснок

«Химические соединения, содержащиеся в чесноке, способны облегчать течение простуды, стимулируя иммунную систему. Также чеснок регулирует иммунный ответ, который представляет собой терапевтический эффект этого продукта», — говорит диетолог Маша Дэвис.

Собственно, своим характерным запахом чеснок как раз и обязан сернистым соединениям, и когда зубчик чеснока давят или крошат, то есть механически разрушают, образуется вещество аллицин, которое обладает мощными противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Имбирь

«Имбирь содержит много мощных химических соединений, в частности, гингерол, шогаол и парадол. Они помогают улучшать иммунитет, усиливая действие антиоксидантов и уменьшая оксидативный стресс», — говорит Дэвис.

К слову, несколько лет назад китайские исследователи обнаружили, что имбирь мешает вирусу (тогда речь шла о возбудителе респираторно-синцитиальной инфекции, вызывающей бронхиолиты и пневмонии) прикрепляться к клеткам. Но выяснилось, что такое свойство имеет исключительно свежий имбирь, добавленный к горячему напитку. Сушеный же корень, к сожалению, оказался бессилен против вируса.

Нельзя не упомянуть и о некоторых травах, которые тоже помогают нам бороться с вирусами.

Орегано

Орегано (или просто душица) содержит органическое соединение карвакрол, которая во время лабораторного исследования эффективно подействовала на мышиный норовирус (он очень похож на норовирус человека, но его проще вырастить, поэтому именно его ученые используют для моделирования). Угнетение его активности вследствие действия карвакрола произошло уже через 15 минут.

Есть основания полагать, что карвакрол также помогает организму бороться с вирусом герпеса 1-го типа, ротавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом.

Перечная мята

Она не просто вкусна в горячем, душистом чае, но и содержит активные компоненты, в частности, ментол и розмариновую кислоту, обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Розмарин

Конечно, в нем также есть вышеупомянутая розмариновая кислота, но это не все. Олеаноловая кислота, содержащаяся в листьях розмарина, в лабораторных экспериментах эффективно противодействовала вирусам герпеса, гриппа и даже ВИЧ.

К слову, вот чего эксперты советуют сейчас есть как можно меньше, так это сахара. Ведь он может выступать триггером воспалений в нашем организме, отвлекая иммунную систему на борьбу с этой проблемой. И ее сил может просто не хватить на то, чтобы дать достойный отпор вирусам.