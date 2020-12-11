Два мира, два парада 4 11.12.2020, 9:25

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Россия потеряла свое лицо, осеннюю войну в Кремле проспали.

В текущем году на постсоветском пространстве прошли два резонансных военных парада: «парад курильщика» и «парад здорового человека». Один из них предвестник упадка и тупиковости развития, а второй наоборот знаменует начало новой реальности, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В первом случае это ковидный путинский парад на Красной площади, который несколько раз переносили, и в итоге он состоялся лишь 24 июня 2020 г. Пока во всем мире доминировал тренд на максимальную осторожность и воздержание от массовых акций, чтобы спасти людей от коронавируса, путинская Россия котилась своим путем. Японцы на год перенесли олимпийские игры, и от этого понесли потери в 2,7 млрд.$, но зато уберегли жизни, ведь это высшая ценность. Путинцы наоборот в разгар пандемии согнали тысячи военных и муштровали их два месяца. В итоге сотни молодых солдат и офицеров заболели. Также после «парада победобесия» заболели и ветераны, а ведь настоящим участникам ВОВ, а не ряженым уже за 90 лет. Ветеранов всего-то в России осталось немногим более 50 тыс. человек, но после парада-2020, увы, стало меньше. А все ради тщеславия Путина – ведь это последняя возможность выжать PR-эффект из оккупированной «Победы».

В свою очередь 10 декабря в Баку прошел совсем иной Парад победы. В отличии от российских потуг «аннексировать победу», азербайджанцы говорят об освобождении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал: в течение 44 дней была одержана большая победа над Арменией. Страна восстановила свою территориальную целостность, произошло восстановление исторической справедливости, а агрессор оказался повержен. На Южный Кавказ пришел мир, хотя до полноценного восстановления нормальной жизни в Карабахе еще нужно пройти долгий и непростой путь. Но что важно братский союз с Турцией дает возможность оптимистично смотреть в будущее. По улицам Баку траки провезли на прицепах десятки единиц трофейной армянской техники, что стало символом триумфа тюркского мира на всем Южном Кавказе.

Регион действительно вступил в новую военно-политическую реальность, и отличительными ее чертами являются идеологический откат «русского мира», ослабление пророссийских военных блоков, а также уравнивание статуса Турции и России, чего не наблюдалось со времен Сан-Стефанского мира 1878 года! Однозначно азербайджанцам и туркам есть что праздновать.

Россия наоборот потеряла свое лицо, осеннюю войну в Кремле и Ереване проспали зарождение нового формата и баланса сила на Южном Кавказе. Со времен «четырехдневной войны» 2016 г. ВС Азербайджана прошли глубокую модернизацию, отработали новые тактические приемы, проводили детальную разведку и разработали планы наступательных действий. Российские и армянские спецслужбы почивали на лаврах, и просто не верили, что за считанные недели боев Карабах будет с позором сдан, и Армения капитулирует.

На переговорах в Москве в ноябре 2020 г. Анкара и Баку просто продиктовали Москве и Еревану условия прекращения огня. Россияне долго не хотели верить в то, что после падения Шуши, квазигосударство «НКР» пало. У Путина надеялись на вязкие и долгие переговоры, но расчеты россиян не оправдались.

Как бы это ни было парадоксально, но россияне попали в ловушку своей пропаганды. В их радужном мире, где скачут единороги, Россия – это глобальный гегемон с которым все считаются. На самом деле зловещие эксперименты с «русским миром» на постсоветском пространстве, гибридные акции в США и странах ЕС, вторжение в Сирию и Ливию формируют образ России, как главного очага дестабилизации, разрушения и беспросветности. Когда в какой-то части мире России становится меньше, то только тогда у людей там зарождается надежда на лучшее будущее.

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