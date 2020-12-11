Ученые обнаружили следы загадочной страны в Тибете 1 11.12.2020, 9:31

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Фото: pixabay.com

Она находилась на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Группа исследователей во время научной экспедиции в Тибете нашла большое количество окаменелостей. Благодаря этой находке, ученые пришли к выводу, что в центральной части Тибета была расположена загадочная страна, очень похожая на Шангри-Ла, пишет lenta.ua.

Ученые поднялась на высоту почти 5000 метров над уровнем моря, чтобы исследовать плато в центральной части Тибета. В результате экспедиции, ученые нашли целую коллекцию окаменелостей, которая помогла получить очень много ценной информации. Из земли было извлечено около 65 морфологических типов ископаемых растений. Это подтвердило гипотезу ученых, почти 50 лет назад на той территории существовала влажная экосистема. Ученые пришли к выводу, что лес Шангри-Ла находился на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря. В этом лесу был муссонный климат.

Впервые о вымышленной магической стране было упомянуто в романе "Потерянный горизонт", который был опубликован в 1933 году. По сюжету романа в загадочную страну попадали лишь люди, потерпевшие крушение самолета. Вообще Шангри-Ла описывается, как место с хорошим климатом. Его долгое время разыскивают все философы и люди, которые увлекаются мистикой. И они верят, что вскоре смогут его найти.

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