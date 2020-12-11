Крысы бегут 11 11.12.2020, 9:39

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Лукашенковские штрейкбрехеры покинули бастующий «Гродно Азот».

Как сообщает Стачком «Гродно Азот» в своем телеграм-канале, предприятие покинули последние штрейкбрехеры и «отборные» кадры более сговорчивых и послушных предприятий, любезно предоставленные новым заводским управленцам из КГБ.

«Какие можно подвести итоги?

Ребята прекрасно провели время и оздоровились за наш счет в нашем санатории «Жемчужина», в котором далеко не каждый трудящийся нашего предприятия имел счастье оздоравливаться.

Некоторые из них увлеклись празднованием такой халявы, были пойманы подшофе на проходной и отправлены восвояси досрочно.

Ребята прекрасно выспались по бытовкам за оклады, в 2.5-3 раза больше, чем получают на местах, куда их пытались пристроить.

Даже бюджет «Азота» дрогнул от таких дорогих неквалифицированных кадров и было принято решение отправить их по домам раньше на месяц. Выписывали их сюда как было известно изначально до Нового года.

Так и не смогли они никого заменить! А вот получилось ли припугнуть заводчан?... НЕТ!», — пишет телеграм-канал.

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