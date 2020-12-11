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«И тут людей накрыло волной солидарности»

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  • 11.12.2020, 9:52
  • 3,048
«И тут людей накрыло волной солидарности»

Как в Волковыске случилось то самое «белорус белорусу белорус».

Поздно вечером 25 октября в Волковыске неизвестные разбили окно в квартире на первом этаже дома по улице Ленина. Хозяин квартиры Игорь Леута говорит, что все произошло из-за того, что в одном окне комнаты стоял маленький БЧБ-флаг, а на втором — прикреплен герб «Погоня» и несколько строк из стихотворения «Гэта крык, што жыве Беларусь» Янки Купалы. По факту повреждения стекла неизвестными следователи проводили проверку, но, как рассказывает Игорь, сейчас она приостановлена, сообщает tut.by.

Фото: предоставлено героем материала

— Когда все произошло, мы как раз были в той комнате, куда прилетел камень. Вернее, это достаточно большой кусок бордюра. Он пролетел через всю комнату и повредил мебель. Чудо, что не задел нас с женой. У меня от мысли, что он мог попасть кому-то из нас в голову, холодеет все внутри, — говорит Игорь.

Фото: предоставлено героем материала

— Знаете, у меня были разговоры и с милиционерами, и со следователями. Они мне сказали, что неизвестно, кто бросил в окно камень, и найти этого человека будет трудно. Мол, было темно. Но улица Ленина — центральная, здесь ездят машины, есть свет от фонарей, рядом есть камеры видеонаблюдения, да и у меня есть наклейка на окне для устрашения, что снимает камера. Поэтому я думаю, что это сделал тот, кто прекрасно знал, что видеокамер у меня здесь нет и что ему ничего за такой поступок не будет, — делится своими мыслями Игорь.

Он вспоминает, что похожий случай с разбитым окном был недавно в Лиде. Но там разбили стекло, на котором был прикреплен государственный флаг — и там сразу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство».

Фото: предоставлено героем материала

— А чем мой случай отличается от того? Флагом? — спрашивает мужчина. Он говорит, что сейчас проверка по «его» происшествию приостановлена. — На днях мне пришло письмо, что камень был отдан куда-то на экспертизу, поэтому пока все приостановлено.

Фото: предоставлено героем материала

Наутро новость о разбитом окне семьи Леута обсуждали все соседи. И тут случилось то самое «белорус белорусу белорус».

— Это так удивительно! К нам стали приходить люди и приносить деньги. Соседи, друзья, просто кто-то из города. Я закинул фото и сообщение о нас в одну из групп — просто, чтобы люди знали, что такое может произойти. Что могут разбить окно за БЧБ-флаг, или наш исторический герб, или даже просто за стихи. Я и подумать не мог, что мое сообщение вызовет такой отклик. Люди стали писать, что хотят помочь. В итоге за два часа люди собрали сумму, которая превысила стоимость разбитого окна. И еще мне позвонили специалисты одной из фирм, которые занимаются стеклопакетами, и совершенно бесплатно поставили стекло с антивандальным противоударным покрытием.

Фото: предоставлено героем материала
Фото: предоставлено героем материала

— За остальные деньги мы купили для дома регистраторы, чтобы они фиксировали происходящее вокруг, а еще оформили страховки на квартиру и на себя, потому что опасаемся, что какой-то подобный случай может повториться. Ни флаг, ни герб, ни стихи я убирать из своего окна не собираюсь. Тем людям, которые нам помогли, мы очень благодарны и были по-настоящему удивлены той солидарностью, которую проявили наши соседи, друзья и просто незнакомые люди. Мы поняли, что с такими неравнодушными людьми мы не пропадем.

Игорь говорит, что окна его квартиры стали своеобразной достопримечательностью для маленького города: люди даже приходят сюда фотографироваться.

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