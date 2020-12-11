Партизаны из Смолевичей: Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры

Партизаны из Смолевичей: Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры2
- 11.12.2020, 9:59
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Пусть вурдалак оставит в покое белорусский народ.
Смолевичские партизане провели акцию: на которой:
- передали привет своим «узникам совести»
- поздравили телеканал «Белсат» с 13-летием
- почтили память Александра Тарайковского, убитого ровно 4 месяца назад.
«Мы еще не все сказали! Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры до тех пор, пока один вурдалак не оставит в покое целый Великий Народ!», — заявили участники акции.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».