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Партизаны из Смолевичей: Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры

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  • 11.12.2020, 9:59
  • 2,079
Партизаны из Смолевичей: Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры

Пусть вурдалак оставит в покое белорусский народ.

Смолевичские партизане провели акцию: на которой:

- передали привет своим «узникам совести»

- поздравили телеканал «Белсат» с 13-летием

- почтили память Александра Тарайковского, убитого ровно 4 месяца назад.

«Мы еще не все сказали! Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры до тех пор, пока один вурдалак не оставит в покое целый Великий Народ!», — заявили участники акции.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».

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