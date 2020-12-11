Байден и Харрис победили в номинации «человек года» по версии Time 1 11.12.2020, 10:24

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Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Почетное звание журнал присваивает с 1927 года.

Журнал Time присудил звание «человек года» Джо Байдену, получившему достаточное число голосов выборщиков для избрания следующим президентом США, и Камале Харрис, которая станет его вице-президентом после избрания.

Фото обоих политиков опубликовано на обложке журнала, сообщает РБК.

Джо Байден и Камала Харрис

Фото: TIME

Помимо Байдена за звание в этом году претендовали действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Как отмечает Time, Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы. По оценке газеты, Байден, который станет 46-м президентом США, «может стать первым после Линкольна (16-й президент США, его срок пришелся на время гражданской войны между северными и южными штатами. — РБК) унаследовавшим федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность».

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