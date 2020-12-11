«Малиновка помнит, Малиновка не простит!»

Сильное видео записали жители столичной Малиновки, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
«В сумме 84 месяца ограничения свободы для четырех патриотов за надпись краской на асфальте «НЕ ЗАБУДЕМ!» - разве это соизмеримо содеянному, когда за убийство шести белорусов нет даже возбужденных уголовных дел? Малиновка все помнит. Малиновка не простит. Жыве Беларусь!» - пишут авторы видео.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com