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«Малиновка помнит, Малиновка не простит!»

  • 11.12.2020, 10:30
  • 1,500
«Малиновка помнит, Малиновка не простит!»

Мощное видео от столичных революционеров.

Сильное видео записали жители столичной Малиновки, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«В сумме 84 месяца ограничения свободы для четырех патриотов за надпись краской на асфальте «НЕ ЗАБУДЕМ!» - разве это соизмеримо содеянному, когда за убийство шести белорусов нет даже возбужденных уголовных дел? Малиновка все помнит. Малиновка не простит. Жыве Беларусь!» - пишут авторы видео.

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