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Истории детей, спасенных доктором Витушко, которого увольняют из РНПЦ «Мать и дитя»

  • 11.12.2020, 11:08
Истории детей, спасенных доктором Витушко, которого увольняют из РНПЦ «Мать и дитя»
Андрей Витушко

Известный детский реаниматолог был задержан с семьей в августе.

Известный детский реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко в профессии 21 год. Когда в августе его с семьей задержали, сразу после освобождения из Окрестина он поехал на дежурство в больницу. В ноябре стало известно, что РНПЦ «Мать и дитя» не продлевает ему контракт.

За годы работы доктор Витушко с коллегами спас много маленьких жизней.

Nn.by приводит истории его пациентов и благодарных родителей.

«Не переживай, там неонатологи — боги»

Арсению семь лет. Он учится во втором классе, любит конструкторы «Лего» и может без инструкции построить все, что угодно. Щелкает как орешки, задачки по математике. А еще интересуется природой - помочь бабушке на огороде ему за праздник.

«Очень компанейский парень — его во всех коллективах отмечают. Энергичный, любящий внимание. С этого года занимается в театральной студии: поскольку он фотогеничный, решили попробовать — вдруг у него что-то получится на этом поприще, — рассказывает мама Мария Рыбина. — По профессиям у него менялись предпочтения - -то он хотел быть ветеринаром, то фермером. Мечтает, чтобы у него был свой дом в деревне с животными — и больше ничего не надо».

Сын Марии родился очень рано, на 31-й неделе. Мальчик весил чуть больше 1,5 килограмма.

«Как нам говорили, это было связано с какой-то инфекцией. Если бы он не родился тогда, то из-за инфекции мог бы погибнуть.

Я была в первом роддоме. Пришла после операции в подкошенном состоянии в палату интенсивной терапии, где дети лежали в кювезах. И в этот момент приехала мобильная бригада из РНПЦ «Мать и дитя», Андрей Витушко был в ее составе. Они забирали несколько деток на выхаживание.

Я, конечно, не знала тогда, кто он, но очень хорошо запомнила его лицо. Андрей меня успокоил, сказал, что такое бывает, что шансы на поправку у сына хорошие. Когда ребенка забрали в «Мать и дитя», от многих знакомых слышала: ты не переживай, там неонатологи — боги, они хорошо делают свою работу. Я запомнила Андрея как такого ангела-хранителя.

Почти месяц ребенок лежал без меня, за его жизнь боролись, были серьезные проблемы со здоровьем. Пришлось делать переливание крови, были вопросы со зрением. К счастью, все обошлось, диагнозы постепенно снимались».

В семье трое детей, Арсений — средний. Мама не скрывает: когда была беременна младшим, внутреннее опасение, что ситуация может повториться, не оставляла.

«Но когда меня положили в больницу, сразу появилось ощущение, что все будет хорошо. Когда углубляешься в тему, беседуешь с мамами, видишь, какое количество детей по разным причинам рождается раньше срока, понимаешь, что у нас недоношенных детей хорошо выхаживают и у них большие шансы на полноценную жизнь».

«Сын сейчас мне кулинарить помогает»

В «Мать и дитя» пять лет назад рожала Ольга Богданович. Буквально на вторые сутки ее сына перевели в реанимацию.

«Никто никакой гарантии давать не мог. Пока я оставалась в роддоме, а Федя был в реанимации, звонила по несколько раз в день, уточняла, как он. «Состояние стабильное, мы нужные процедуры делаем, то-то назначено», — отвечала женщина на проводе. Понимаю, что мы все звонили туда с одинаковыми вопросами, и им приходилось по нескольку раз повторять одно и тоже.

С Андреем я познакомилась, когда позже заносила ребенку подгузники и другие вещи. Он как раз открывал мне дверь. Я с ним пообщалась о сыне. Тогда заметила за Андреем такое качество — он не закрывается от людей, пока есть вопросы, будет отвечать. Понимает, что у человека переживания, и старается психологически поддержать».

Сын Ольги пролежал в реанимации неделю. Про доктора Витушку она много слышала от соседок по палате. Женщины хвалили его как специалиста, тепло о нем отзывались.

Теперь Федя ходит в детский садик. Активный и сообразительный мальчик, описывает его мама.

«Федя талантлив, любит из пластилина лепить. Пытались в спорт отдать, на борьбу, но, видимо, рановато пока, не пошло. Ему очень нравится море и морские животные. Сын мне кулинарить помогает», — рассказывает Ольга»

Ту помощь доктора на первых днях жизни Феди она до сих пор помнит.

«Я когда узнала, что с Андреем так обошлись, не продлили контракт, откликнулась в соцсетях и написала ему слова благодарности».

«Дочь находилась в реанимации 11 суток»

«Мое знакомство с доктором произошло в 2010 году, когда дочь родилась на 30-й неделе, — делится Юлия Быкова. — Беременность была сложной, постоянно на сохранении и лекарствах. Рожала я в 6-м роддоме, а через сутки ночью на специальной машине дочку перевезли в РНПЦ «Мать и дитя». Пока она находилась в реанимации, я вынуждена была еще оставаться в больнице по состоянию здоровья.

Когда появилась возможность попасть к дочери, я встретила молодого доктора, который курировал ее, и была очень удивлена, что он говорит по-белорусски.

Ребенок находился в реанимации 11 суток. Приезжать можно было каждый день в определенное время. Был страх, что что-то может пойти не так, но доктор очень поддерживал».

Для Юлии эта девочка была особенно ожидаемой. Предыдущая беременность закончилась преждевременными родами, и мальчик не выжил.

«В эту беременность мы были уже вооружены. Да и девочки более живучие. Дочь родилась весом 1450 граммов. В месяц ей делали лазерную оперицию по коррекции зрения, но сейчас, кажется, все в порядке».

10-летняя Маша ходит на кружки по рисованию и рукоделию. Занимается спортом — волейболом и плаванием. «Умница и красавица», — не нарадуется мама.

«За доктором Витушко я потом следила в Фейсбуке. Как он активно посещает конференции, чтобы впоследствии довести до коллег и родителей недоношенных детей необходимую информацию. Это доктор, который занимается своим любимым делом».

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