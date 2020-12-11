Оккупированный Крым захлебнулся от коронавируса 1 11.12.2020, 11:12

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Российская администрация скрывает правду.

В оккупированном Крыму так называемые власти отчитались, что на полуострове за минувшую неделю в два раза увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Утверждается, что с начала эпидемии в регионе зафиксировано менее 20 тысяч случаев болезни, сами крымчане подозревают, что реальная статистика, в том числе уровень смертности, скрывается. По словам местных жителей, в больницах просто нет мест, скорые отказывают в госпитализации даже тяжелым пациентам, а в аптеках закончились лекарства.

Подробнее об этом читайте в материале obozrevatel.com.

"Крымская правозащитная группа" заявляет, что на полуострове искусственно занижают статистику по заболеваемости COVID-19 как минимум в четыре раза.

Представители группы сами пообщались с медиками из Симферополя, Феодосии, Керчи, Ялты. Один из врачей рассказал, что диагноз "негоспитальная пневмония" ставят многим больным коронавирусом. А правильный диагноз пишут только после того, как его подтвердит тест "Роспотребнадзора". Результаты тестов из частных клиник тут не признают.

Что касается свободных мест в COVID-клиниках, то их хватает только потому, что с диагнозом пневмония больных в такие больницы не кладут. Они вынуждены ждать результатов тестов.

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Медик из Феодосии заявил, что госпитали у них заполнены на 100% и люди вынуждены ждать в очереди, пока появится свободное место. А сказать точно, сколько жителей Феодосии умерли от коронавируса, сложно. Но судя по тому, какое количество больных привозят в больницу, статистика явно занижена. По его словам, "труповозка" без дела не простаивает. Однако озвучивать цифры, сколько людей скончалось от COVID-19, запрещено. На скорой тоже болеют очень много врачей, а на четыре бригады в день приходится до 80 вызовов.

А в Керчи от коронавируса еще в октябре скончалось двое врачей – терапевт Валентина Беляева и и.о. главного врача "Керченской городской больницы №3" Людмила Чернявская. Также у Чернявской умер и ее сын. Оккупационные власти полуострова скрывали эту информацию.

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Люди умирают, не получив помощи

Сами жители полуострова рассказывают, что скорые не забирают в больницы даже тяжелых пациентов.

"Моему знакомому было очень плохо. Он уже задыхаться начал, а скорая не ехала два дня! Со скандалом родные вызвали к нему врачей. Те приехали, посмотрели, сделали укол и собрались уходить. Его мать возмутилась, что сына оставляют без помощи. На что они сказали: "Мест на всех не хватает, вызывайте врача или сами идите в поликлинику". И уехали. Ночью снова семья вызвала скорую, и его уже практически без сознания забрали в реанимацию, он сейчас на искусственном дыхании несколько дней. Прогнозов никто не дает", – рассказывает жительница Ялты.

Также крымчане сталкиваются с проблемой, что без подтвержденного теста на коронавирус людей в больницы не забирают.

"Мне на скорой так и ответили: теста нет – не приедем. Позвоните, когда будет. А у меня сатурация уже была 84! Я сказала, что поеду к Аксенову и буду умирать под его администрацией. Только так приехали и забрали в больницу. Я две недели там на кислороде была. Люди лежат в коридорах, даже на лестничной площадке! Там им и судно ставят. Можете представить себе этот ужас", – жалуется Валентина Семеновна, пенсионерка из Симферополя.

Люди описывают случаи, как болели и умирали их родные и знакомые. К прмеру, Екатерина Козырь написала о том, как от COVID-19 умерла 47-летняя учительница 1-й гимназии из Симферополя Светлана Химич:

"В первые дни сентября Светлана Ивановна почувствовала себя плохо, потом все хуже и хуже. Был сделан снимок, который показал поражение 75% легких. С начала сентября, следуя всем рекомендациям всех инстанций, вызывали скорую, которая приезжала, со слов друзей, "откачивала кислородом", делала укол и уезжала, отказывая в госпитализации: "Лечитесь дома! Мест в больницах нет".

Был вызван участковый, который дал направление на госпитализацию, но произнес все то же: "Мест нет". После серии звонков чиновникам приехали врачи, взяли еще один тест на ковид, результатов которого мы не узнаем. После этого Светлана Ивановна была госпитализирована в 7-ю городскую больницу".

По ее словам, состояние учительницы было стабильно тяжелое, она находилась на кислороде и вскоре умерла.

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Источник:Facebook Доска позора Крыма

После того как Козырь опубликовала свой пост, ей пришел ответ от так называемого "Министерства здравоохранения" Крыма. В нем сообщалось, что данные о состоянии здоровья и лечении пациента, его диагноз могут получить только родственники по официальному обращению.

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Также жительница Ялты Татьяна Косовская описала, как пыталась вызвать скорую. "Болею 9-й день, сын – 14-й. У меня температура 38,6, сильнейшая головная боль, слабость, одышка, боль за грудиной, за лопатками, полное отсутствие обоняния. Вчера попыталась вызвать скорую", – пишет женщина.

Она рассказывает, что дважды набирала диспетчера, после второго звонка ей сказали, чтобы она ожидала. Однако никто не приехал. Когда она позвонила в скорую уже на следующее утро, ее обвинили в том, что машина к ней должна была выехать, но она не ответила на звонок. Когда больная сказала, что никаких пропущенных звонков у нее нет, то ее обвинили в том, что она дала неправильный номер телефона:

"В 12:00 пыталась вызвать скорую повторно, но мне ответили: "Мы не приедем! Вызывайте врача, мы вам не такси, возить вас на КТ не собираемся, назначений не делаем, и вообще мы решаем юридические вопросы".

Тогда женщина вызвала врача. Но доктор ни направления на тест, ни на КТ не дала. Сказала, что им запрещено, а если она хочет, то может сделать рентген сама. Ничем жительнице Ялты не помогли и на горячей линии.

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Источник:Facebook Доска позора Крыма

Врачей ищут сами

Еще одна крымчанка Лилия Халилова описала свои хождения по мукам прежде чем она попала в больницу.

Они с мужем заболели, у него тест подтвердил COVID-19. А женщина сделала КТ, которое показало 25% поражения легких. Ей с каждым днем становилось все хуже. Муж находил для нее частным образом пульмонолога-кардиолога, других врачей, которые уже после своей смены поздно вечером приезжали к ним и выписывали лекарства буквально на коленке. Пара за свой счет находила медсестер, которые не боялись ставить капельницы пациентам. И все потому, что людей не забирали в больницу и не приходил участковый доктор.

По словам женщины, они на лечение потратили 60 тысяч рублей (примерно 23 тыс. грн), и оно не помогло. В больницу ее забрали с сатурацией 74%, когда она уже начала синеть. По ее словам, в больнице очень много пациентов, только на ее этаже их человек 100. И единственные, к кому у нее нет претензий, это врачи, которые делают все, что могут, чтобы спасти людей.

Лекарства пропали из аптек

Также на полуострове возник дефицит лекарств, необходимых для лечения коронавируса. В аптеках нет и необходимых антибиотиков.

"Мы уже давно не доверяем лекарствам в крымских аптеках. Сюда Россия сбывает подделки, некачественный товар, который продают намного дороже, чем даже в Киеве. Поэтому все лекарства заказываем родным в Киеве или в Харькове. Но из-за того, что сейчас Крым закрыт для въезда со стороны материковой Украины, то мы оказались в тяжелом положении. Когда муж заболел коронавирусом, то в больнице сказали, что у них нет ничего кроме систем для капельниц. Все приходилось покупать втридорога, с рук! Мне пришлось срочно продать некоторые вещи, чтобы спасти мужа. Лечение обошлось в 70 тысяч рублей!" – чуть не плачет жительница Алушты Татьяна Ивановна.

В аптеках Крыма нет такого дефицитного антибиотика как цефтриаксон. Несмотря на заверения "чиновников", что он не нужен при лечении COVID-19, врачи активно его прописывают и он входит в список рекомендованных лекарств от этого вируса.

Также нет азитромицина, лидокаина и даже физраствора. Невозможно отыскать солу-медрол, преднизолон, дексаметазон, клексан, витамины D и С. Также в больницах полуострова нет в достаточном количестве кислорода и волонтеры регулярно закупают концентраторы.

Однако оккупационные власти не собираются отказываться от туристического новогоднего сезона. Несмотря на то, что на полуострове в последнее время вынуждены были отменить новогодние корпоративы и массовые праздничные мероприятия, туристические агентства продолжают торговать путевками на полуостров.

С отелями собираются договариваться. Работа ресторанов разрешена до 22:00, а вот караоке, концерты, работа кальян-баров и пр. в отелях, санаториях, пансионатах и спа-заведениях будет запрещена. Правда, в самих гостиницах уже думают над тем, чтобы организовать новогодние мероприятия на открытом воздухе. Терять деньги от российских туристов из-за коронавируса они не собираются.

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