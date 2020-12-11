Ученые впервые сравнили интеллектуальные способности воронов и обезьян 17 11.12.2020, 11:25

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Кто победил?

Зоологи адаптировали популярную методику измерения уровня интеллекта обезьян для работы с воронами, самыми умными представителями мира пернатых. Последующие замеры показали, что даже молодые птицы не уступали в силе ума ближайшим родичам человека, заявляют ученые в статье в журнале Scientific Reports.

«Исследования последних лет показывают, что по уровню умственного развития представители семейства врановых не уступают обезьянам и маленьким детям. Однако точных оценок их уровня интеллекта у нас до недавнего времени не было. Мы впервые систематически протестировали их когнитивные способности и выяснили, что в этом отношении даже четырехмесячные птенцы обычных воронов не уступают приматам», — пишут биологи.

Недавно биологи выяснили, что практически у всех птиц из рода воронов очень развиты в умственном отношении. В решении головоломок и сложных практических задач они обгоняют многие виды млекопитающих и других птиц. Самые умные представители врановых — новокаледонские вороны (Corvus moneduloides). Как и некоторые обезьяны, они умеют изготовлять и использовать орудия труда.

Обычные вороны (Corvus corax) почти столь же сообразительны. В частности, несколько лет назад биологи доказали, что вороны достаточно злопамятны — они могут запоминать лица отдельных людей и связывать с ними хорошие или плохие поступки. Они умеют ставить себя на место других птиц и осознавать их намерения, в том числе желание украсть их еду.

Зоологи под руководством профессора Оснабрюкского университета Симоны Пика задумалась, кто умнее — вороны или приматы. Раньше узнать это было сложно, поскольку исследователи, которые изучают этих животных, использовали для оценки отдельных умственных способностей птиц и обезьян разные подходы.

Авторы нового исследования решили эту проблему. Они адаптировали популярный тест на интеллект приматов, PCTB, для работы с птицами. Он состоит из пятнадцати простых головоломок и задач, каждая из которых оценивает пространственное мышление воронов и приматов, их умение ставить себя на место других, арифметические способности и навыки пользования орудиями труда. Часть этих испытаний ученые адаптировали с учетом того, что у птиц нет рук, а их зрение работает совсем не так, как у обезьян.

Работу этой системы Пика и ее коллеги проверили на восьми обычных воронах. Всех их выращивали в условиях, которые максимально напоминают условия дикой природы. Все птицы хорошо знали экспериментаторов и охотно общались с ними. Благодаря этому ученые смогли проверить, как птицы будут справляться с задачами без какого-либо принуждения с их стороны.

Эти опыты показали, что интеллектуальные способности птиц развивались очень быстро. Примерно к четвертому месяцу воронята не уступали в развитии взрослым птицам: они успешно решали тот же набор задач, что и взрослые вороны. Иногда воронята даже превосходили взрослых в решении задач на пространственное мышление и способности ставить себя на место других.

Сравнение способностей воронов и шимпанзе показало, что первые уступили вторым лишь в тестах на пространственное мышление. Это очень удивило ученых. Они ожидали, что вороны, которые часто прячут добычу в различных тайниках, будут лучше справляться с такими задачами.

Почему это так, пока не понимают. Однако Пика и его коллеги предполагают, что это связано в первую очередь с тем, что математические и социальные умственные навыки играют значительно большую роль в жизни птиц, чем способность совершать мысленные манипуляции с пространством. Так это или нет, покажут последующие эксперименты, заключают Пика и ее коллеги.

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