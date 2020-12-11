Беларусь назвали самой опасной для журналистов страной Европы 11.12.2020, 11:29

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«Репортеры без границ» выдвинули требования к белорусским властям.

«Репортеры без границ» назвали Беларусь самой опасной в Европе страной для журналистов и дали 15 рекомендаций, как остановить беспрецедентные репрессии. В частности, они призвали Европейский Союз заморозить все выплаты Беларуси по линии финансовой помощи, пока там нарушаются права человека, сообщает «Радыё Свабода».

За четыре месяца в Беларуси

зафиксировали 449 случаев нарушения свободы слова,

арестовали 368 журналистов,

половину арестованных осудили,

80 журналистов заключили на срок не менее трех дней,

7 журналистов привлекли к уголовной ответственности или получили угрозы такого преследования,

62 журналиста стали жертвами насилия, жестокого обращения и даже пыток во время содержания под стражей.

Чтобы остановить эти репрессии и заложить новые основы свободы слова в Беларуси, «Репортеры без границ» дали рекомендации белорусским властям и международным инстанциям.

Среди требований к белорусским властям названы следующие:

гарантировать безопасность журналистам, осудить виновных в нарушении свободы слова, жестоком обращении, насилии и пытках;

упростить аккредитацию иностранных журналистов;

остановить цензуру и блокирование новостных сайтов и блогов;

вернуть независимым изданиям доступ к печати и распространению;

отменить обязанность вести учет и раскрывать сведения комментаторов;

прекратить уголовное и административное преследование журналистов, пересмотреть приговоры;

поспособствовать визиту в Беларусь докладчика ОБСЕ и экспертов ООН;

признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

К европейским институтам «Репортеры без границ» обратились с призывом поддерживать журналистов и свободу слова в Беларуси. А также ввести санкции против белорусских властей и заморозить финансовую помощь.

В рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» Беларусь занимает 153-е место из 180.

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