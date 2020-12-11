Беларусь назвали самой опасной для журналистов страной Европы
- 11.12.2020, 11:29
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«Репортеры без границ» выдвинули требования к белорусским властям.
«Репортеры без границ» назвали Беларусь самой опасной в Европе страной для журналистов и дали 15 рекомендаций, как остановить беспрецедентные репрессии. В частности, они призвали Европейский Союз заморозить все выплаты Беларуси по линии финансовой помощи, пока там нарушаются права человека, сообщает «Радыё Свабода».
За четыре месяца в Беларуси
зафиксировали 449 случаев нарушения свободы слова,
арестовали 368 журналистов,
половину арестованных осудили,
80 журналистов заключили на срок не менее трех дней,
7 журналистов привлекли к уголовной ответственности или получили угрозы такого преследования,
62 журналиста стали жертвами насилия, жестокого обращения и даже пыток во время содержания под стражей.
Чтобы остановить эти репрессии и заложить новые основы свободы слова в Беларуси, «Репортеры без границ» дали рекомендации белорусским властям и международным инстанциям.
Среди требований к белорусским властям названы следующие:
гарантировать безопасность журналистам, осудить виновных в нарушении свободы слова, жестоком обращении, насилии и пытках;
упростить аккредитацию иностранных журналистов;
остановить цензуру и блокирование новостных сайтов и блогов;
вернуть независимым изданиям доступ к печати и распространению;
отменить обязанность вести учет и раскрывать сведения комментаторов;
прекратить уголовное и административное преследование журналистов, пересмотреть приговоры;
поспособствовать визиту в Беларусь докладчика ОБСЕ и экспертов ООН;
признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
К европейским институтам «Репортеры без границ» обратились с призывом поддерживать журналистов и свободу слова в Беларуси. А также ввести санкции против белорусских властей и заморозить финансовую помощь.
В рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» Беларусь занимает 153-е место из 180.