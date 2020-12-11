«Капец, я купюр заработал!»: в Сеть слили новое видео переговоров силовиков 40 11.12.2020, 11:53

18,852

Каратели общаются между собой во время Марша 23 августа.

Инициатива BYPOL, которая объединяет силовиков, ушедших из системы, опубликовала в своем телеграм-канале еще одно видео, снятое силовиками 23 августа, когда они стояли кордоном недалеко от Дворца независимости во время Марша.

В видео звучит очень много обсценной лексики — силовики разговаривают между собой почти полностью матом.

Вот несколько самых «ярких» цитат:

– Надо солдатов вербовать, пока есть время.

– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха.

– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, б…ь. Душком адреналина, на… Чувством военной романтики, как говорится.

– (неразборчиво) шуршащей купюрой.

– П…ц, я шуршащих купюр тут заработал.

– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром?

– Ну, нет, на…й.

В самом конце «оператор» говорит: «Саня, на Нехту потом скину».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».