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Наталья Херше: Это мой путь, и я его пройду

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  • 11.12.2020, 12:02
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Наталья Херше: Это мой путь, и я его пройду
Наталья Херше
Фото: «Белсат»

Гражданка Швейцарии хочет, чтобы ее пример помог проснуться еще большему количеству людей в Беларуси.

2,5 года тюремного заключения - такой приговор вынесли Наталье Херше, гражданке Беларуси и Швейцарии. Но не выйти на протесты она не могла, говорят ее родные. dw.com - об истории Натальи.

«Она каждое свое письмо заканчивает словами Молодого Фронта: «верым, можам, пераможам», - рассказывает Геннадий Касьян, брат Натальи Херше, которая после участия в женском марше в Минске оказалась в белорусской тюрьме. С нескрываемой гордостью за сестру он показывает присланные ею из заключения рисунки. На них - нарисованные простым карандашом портреты двенадцати женщин, которые вместе с ней сидели в тюремной камере в Жодино.

Из Швейцарии - в белорусскую тюрьму

51-летняя Наталья Херше родом из Орши, но уже 12 лет проживает в Швейцарии, где у нее есть работа, любимый человек и взрослая дочь. Когда после выборов в Беларуси начались протесты, она не могла остаться в стороне. «Она следила за новостями сутки напролет, часами обсуждала происходящее по телефону с братом», - вспоминает Роберт Штеели (Robert Stäheli), с которым Наталья вместе два года.

Когда в сентябре запланированная поездка в жаркие страны сорвалась, Наталья решила поехать в Беларусь. 19 сентября она участвовала в «Блестящем марше» женщин в Минске. Тогда были задержаны около 350 человек, в том числе Наталья. При задержании она попыталась снять балаклаву с тащившего ее в автозак силовика. Сначала ее посадили на 15 суток, а позже завели уголовное дело.

«Все обвинительное заключение строилось на видеоролике издания tut.by, на котором ничего толком не видно», - говорит Геннадий Касьян. Он считает судебное разбирательство фарсом и абсурдом. Тем не менее суд Советского района Минска 7 декабря приговорил Наталью Херше к 2,5 годам колонии за то, что она «оказала сопротивление с насилием» 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.

Власти Швейцарии требуют освобождения

Во время своего последнего слова в суде Наталья Херше сказала, что живет «в европейской демократической стране, где свобода слова и право на мирные собрания четко определены Конституцией и гарантируются государством». Она выразила надежду на то, что и Беларусь станет таким государством. Ее гражданский муж вспоминает, что Наталью очень впечатлила прямая демократия в Швейцарии. В Санкт-Галлене, где они проживают, голосование по важным для общины вопросам проходит на площади поднятием руки.

У Натальи Херше, помимо белорусского, есть швейцарское гражданство. Посол Швейцарии в Беларуси наблюдал за ходом судебных слушаний и навещал Наталью в тюрьме. Министр иностранных дел этой страны потребовал от властей в Минске освободить Наталью. Как сообщили в МИД Швейцарии, швейцарские власти находятся в контакте с белорусскими чиновниками; в Берне обеспокоены ростом насилия против мирных демонстрантов и выражают сожаление в связи с приговором, но не могут юридически обжаловать его. "МИД Швейцарии вместе с адвокатом госпожи Херше обдумывают дальнейшие шаги", - сообщили DW в пресс-службе ведомства.

В Швейцарии выражают солидарность с Натальей

Дело Натальи Херше получило широкую огласку в швейцарских СМИ, в том числе благодаря акциям солидарности, которые проводят представители белорусской диаспоры и правозащитники в Швейцарии. «Мы хотим, чтобы эта тема оставалась в фокусе. Как еще мы можем повлиять? Давлением на официальные швейцарские органы», - говорит активистка ассоциации Razam в Швейцарии Светлана Дизлер. Она познакомилась с Натальей Херше 9 августа на выборах президента Беларуси на избирательном участке в посольстве в Берне. Светлана вспоминает, что Наталья была одета в белую футболку с красной полоской и производила впечатление позитивного человека, несмотря на очередь в три-четыре часа, которую должны были отстоять желающие проголосовать.

На оглашение приговора в Минске Наталья тоже пришла в одежде белого и красного цветов. «Она не может молчать. Она, конечно, испытывает страх. Но она продолжает идти, если боится», - так описывает Наталью ее гражданский муж Роберт Штеели.

За почти три месяца под стражей Наталья побывала в трех местах заключения. В изоляторе в переулке Окрестина она сидела в камере с осужденной за участие в митингах баскетболисткой Еленой Левченко. После освобождения спортсменка рассказала, что женщины в переполненной камере спали на полу без матрасов, у них не было воды и средств гигиены. Но физические лишения не пугают Наталью, считает ее брат. По его словам, она хочет, чтобы ее пример помог проснуться еще большему количеству людей в Беларуси. «Это мой путь, и я его пройду», - цитирует Геннадий слова Натальи.

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