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Топ-3 товаров для здоровья, актуальных в период пандемии коронавируса

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  • 11.12.2020, 12:06
  • 2,280
Топ-3 товаров для здоровья, актуальных в период пандемии коронавируса

Один из товаров - электронный термометр.

Сложная ситуация, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, полностью заставила нас пересмотреть свои жизненные приоритеты. Основной упор сейчас нужно делать исключительно на здоровье, всячески поддерживая иммунитет и пользуясь СИЗ. Нealthinfo.ua тщательно изучил товары для здоровья и составили свой топ-3 продуктов, наиболее актуальных в период пандемии COVID-19. Если вы еще не успели обзавестись чем-то из этого списка, рекомендуем сделать это в ближайшее время.

Одноразовые маски

Мы рекомендуем использовать именно одноразовые маски, а не тканевые, так как они более безопасны.

Ультрафиолетовая лампа-стерилизатор

Несмотря на то, что основная опасность таится в местах общественного скопления людей, дома тоже не лишним будет использовать специальные обеззараживающие приборы. Мы говорим об ультрафиолетовых лампах-стерилизаторах. Эти портативные устройства способны очистить воздух от 99,9% известных бактерий, вирусов и микробов. Лампу легко брать с собой на работу, дачу, а еще с ее помощью можно быстро продезинфицировать салон автомобиля.

Электронный термометр

Ежедневный контроль температуры тела — это залог вашего здоровья. Чем быстрее вы отреагируете на повышение температуры, тем больше шансов, что болезнь пройдет без последствий. Электронный термометр обеспечивает точность изменения до 0.1 градуса Цельсия.

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