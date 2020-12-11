Белорусская инфляция рвется в галоп 3 11.12.2020, 12:20

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Что будет с ценами на потребительские товары?

В последние месяцы белорусы наблюдают резкое ускорение роста цен. Чиновники говорят, что это еще не конец и дальше будет хуже, пишут banki24.by.

Чем ближе новый год, тем меньше у белорусов поводов для радости. Инфляция наращивает обороты уже с весны.

Если в мае рост потребительских цен в годовом выражении составлял 4,9%, то в ноябре инфляция раскрутилась до 6,6%. Такой высокой инфляции в Беларуси не было давно. В последний раз цены за скользящий год росли быстрее в феврале 2017 года.

С тех пор прошло 45 месяцев. Обычно чиновники успокаивают население и говорят, что всплеск инфляции имеет временный характер. Однако в понедельник премьер-министр сказал ровно противоположное: рост цен продолжит ускоряться.

7 декабря премьер заявил, что правительство оценивает индекс потребительских цен «на уровне 6,9%». За 11 месяцев 2020 года цены в Беларуси выросли на 6,1%. Значит в декабре тоже сохранится высокая инфляция — более 0,7% за месяц.

Впрочем, это еще по-божески. В начале ноября Головченко публично предлагал «считать любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом»

В нынешнем положении для чиновников плохо то, что ускорение инфляции идет за счет базовой компоненты. Это означает, что быстро растут цены на товары и услуги, которые не подвержены госрегулированию и не скачут туда-сюда в зависимости от сезона (как фрукты и овощи).

За ноябрь базовая инфляция в годовом выражении подскочила до 6,4%. Еще в июне она была равна 3,7% и укладывалась в рамки, которые прогнозировало Минэкономики (4% в год).

С начала 2020 года базовая инфляция составила 6,3%. То есть барьер, который поставили чиновники, досрочно превышен в 1,5 раза. Таким образом, ускорение инфляции в Беларуси имеет довольно устойчивую природу и справляться с таким ускорением труднее, чем с административной или сезонной инфляцией.

В 2020 году драйвером инфляции выступают цен на непродовольственную группу товаров. К декабрю 2019-го непродтовары подорожали на 7,7%, а к ноябрю 2019-го — вообще на 8,1%. Это связано со значительной долей импорта непродтоваров по сравнению с продуктами питания.

По данным статорганов за 9 месяцев доля товаров из Беларуси в продовольствии составила 77,5%, а среди непродтоваров — всего 41,8%.

Что будет с ценами на потребительские товары в 2021 году?

С 1 января белорусов ждет очередной удар. Помимо стандартных индексаций в начале года ожидается значительный рост цен на лекарства, медизделия и прочие «льготные» товары.

По информации Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации власти одобрили поправки к Налоговому кодексу, согласно которым с 1 января будет отменена льгота по НДС по лекарствам и медицинским изделиям и пересмотрен перечень льготируемых товаров.

РСПП и БНПА отметили, что это «повлечет увеличение налоговой нагрузки и стоимости этих товаров». НДС — это налог на потребление и он включается в конечную цену товаров и услуг.

Покупатель фактически оплачивает его, когда приобретает любой товар или услугу, которые облагаются этим налогом. Инфляция в январе довольно высока в силу календарных причин. А теперь ситуацию усложнит еще и налоговый фактор.

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