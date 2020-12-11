«Давайте выйдем огромным людским морем и наконец выкинем таракана вон!» 5 11.12.2020, 12:28

3,817

Белоруска не смогла сдержать эмоций, думая о протестах в стране.

Посмотрев видео о начале массовых протестов в Беларуси, подписчица телеграм-канала «Баста!» не смогла сдержать слез, ведь сделав шаг назад, мы оказываемся под катком репрессий. Пора дать на это решительный ответ!

«Посмотрела видео и прослезилась, тронута до глубины души. Ведь именно тогда было огромное количество людей…

Народ! Давайте снова выйдем огромным людским морем в самом сердце нашей страны, и наконец выкинем этого таракана и его прислужников вон!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.