закрыть
11 декабря 2020, пятница, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Давайте выйдем огромным людским морем и наконец выкинем таракана вон!»

5
  • 11.12.2020, 12:28
  • 3,817
«Давайте выйдем огромным людским морем и наконец выкинем таракана вон!»

Белоруска не смогла сдержать эмоций, думая о протестах в стране.

Посмотрев видео о начале массовых протестов в Беларуси, подписчица телеграм-канала «Баста!» не смогла сдержать слез, ведь сделав шаг назад, мы оказываемся под катком репрессий. Пора дать на это решительный ответ!

«Посмотрела видео и прослезилась, тронута до глубины души. Ведь именно тогда было огромное количество людей…

Народ! Давайте снова выйдем огромным людским морем в самом сердце нашей страны, и наконец выкинем этого таракана и его прислужников вон!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов