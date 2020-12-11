Двойной удар по России 5 11.12.2020, 12:34

3,510

Почему снизятся нефтяные доходы Кремля.

Пандемия ускоряет спрос на развитие возобновляемых источников энергии. В Японии решении отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Их перестанут продавать на внутреннем рынке к 2035 году. Японцы планируют полностью прекратить выбросы углекислого и других парниковых газов к 2050 году, пишет телеграм-канал «Газ-батюшка».

В Европе тоже планируют запретить продажу бензиновых автомобилей - в Великобритании - к 2030 году, во Франции – к 2040, Норвегия к 2025 году. И Китай только что принял жесткую программу полного перехода к 2035 году на гибридные и электрические автомобили. General Motors попросил дилеров Cadillac «проапгрейдиться» для электрокаров.

Для импортеров углеводородов - это выгодный расклад. К примеру, если весь европейский автопарк перевести на электродвигатели, то Евросоюз сэкономит на импорте нефтепродуктов > $170 млрд в год. Плюс ЕС снизит зависимость от стран-экспортеров нефти.

Такая стремительная мировая электромобилизация может привести к обрушению спроса на нефть всего за несколько лет.

Для России это будет «двойной удар»:

— экспортной выручки станет недостаточно для финансирования критического импорта (медикаменты, химия, импортные комплектующие)

— экономика лишится значительной части прибыли.

Переходным компромиссом могут стать гибридные автомобили, но и это - всего лишь шаг для последующего отказа от углеводородных топлив.

Курс развитых странах на отказ от ДВС - ударит по значительной составляющей российских нефтяных доходов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».