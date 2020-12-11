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1 миллион подключений в воскресенье: как белорусы используют Psiphon

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  • 11.12.2020, 12:41
  • 5,665
1 миллион подключений в воскресенье: как белорусы используют Psiphon

Сегодня можно обойти практически любые ограничения в интернете.

С середины августа, когда в Беларуси впервые заблокировали интернет, белорусские пользователи израсходовали 4,81 петабайта (!) трафика через приложение Psiphon. Об этом Еврорадио рассказал президент и соучредитель Psiphon Майкл Холл.

4,81 петабайта, или 4810 терабайт — огромный объём информации. Таким можно до отказа забить 17,5 тысячи iPhone с 256 гигабайтами памяти.

Psiphon стал широко известен белорусам в августе 2020 года. Благодаря этому приложению можно обойти блокировку интернета. Популярен он в стране и сегодня, но теперь пики использования приходятся на воскресенья. Например, только 6 декабря, когда прошёл последний на данный момент протестный марш, белорусские пользователи подключались к Psiphon 1,234 млн раз.

Майкл Холл рассказал и о количестве белорусских пользователей приложения. В августе 2020 года их было почти 2,5 млн — это почти половина всего взрослого населения Беларуси. Затем, когда интернет стали отключать только по воскресеньям, активных пользователей стало меньше, но цифры всё равно впечатляют. В ноябре, к примеру, Psiphon использовали больше 312 тысяч белорусов.

Холл ответил нам и на вопрос о том, как Psiphon, созданный специально для борьбы с интернет-цензурой в авторитарных и тоталитарных государствах, удаётся обходить ограничения, которые власти устанавливают при помощи современных технологий DPI, занимающихся фильтрацией и анализом сетевых пакетов.

— В настоящее время Psiphon имеет девять настраиваемых протоколов, предназначенных для обхода всех видов блокировок, — рассказывает Холл. — Несомненно, DPI — это новое поколение фильтрации, которое является наиболее сложным на сегодняшний день из-за того, что она [фильтрация] выполняется в режиме реального времени. Тем не менее Psiphon смог "запутать" и обойти систему фильтрации DPI, которая была внедрена в Беларуси и является основной причиной того, почему Psiphon так широко используется. Другие VPN-сервисы просто не готовы для борьбы с подобными сложными вызовами.

При этом, отмечает Холл, власти Беларуси очень серьёзно подошли к вопросу блокировки интернета.

— Беларусь использует практически все имеющиеся в распоряжении методики. Перечислять их не имеет смысла, поскольку все они взаимосвязаны, — говорит он.

Однако пока всё, что используется для интернет-цензуры в Беларуси, можно обходить.

Как блокируют интернет в Беларуси

Доподлинно известно как минимум об одной компании, которая продала белорусским властям технологии для блокировок, речь идёт именно о DPI. Это американская Sandvine, которую официально стране продала российская "Инфосистемы Джет".

После разразившегося из-за появления этой информации скандала Sandvine назвала сделку с Беларусью неэтичной. Однако технические решения власти по-прежнему могут использовать, при этом они не будут получать техническую поддержку и обновления.

Оборудование для DPI белорусские власти пытались закупить ещё в конце 2018 года, предполагались траты в размере 2,5 миллиона долларов. Однако в итоге закупили оборудование без всяких тендеров. Сколько потратили, неизвестно.

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