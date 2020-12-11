Стало известно, кто возглавил Белгазпромбанк 6 11.12.2020, 12:45

7,850

Назначен новый состав правления.

В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав правления. Исполняющим обязанности председателя назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова, которая до этого была одним из замов, сообщает tut.by.

Правление сформировано из действующих сотрудников банка. В него вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

Александр Сотников, Ирина Потапова и Татьяна Авраменко были в составе предыдущего правления, в котором было 8 человек (в нынешнем — 7).

Временная администрация по управлению банком, которую возглавляла экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, завершила работу 10 декабря 2020 года. Новое правление приняло полномочия по управлению банком 11 декабря.

Что известно про нового руководителя банка

Ирина Потапова из числа тех работников, которая работала еще при Викторе Бабарико. Свою трудовую деятельность в банковской системе начала в Белинвестбанке, где с 1996 по 2008 год занимала должности экономиста, старшего экономиста. В 2010 году ее утвердили заместителем главного бухгалтера Белгазпромбанка. Спустя несколько лет Потапова стала главбухом. А в 2017 году ее назначили зампредом правления.

Напомним, после задержания 11 июня ряда топ-менеджеров Белгазпромбанка руководство Национального банка Беларуси назначило и. о. председателя правления Белгазпромбанка Надежду Ермакову и и. о. заместителя председателя правления Илону Ледницкую. Российские собственники заявили о нарушении законодательства Нацбанком при смене руководства Белгазпромбанка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».