закрыть
11 декабря 2020, пятница, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Борис Желиба: Все больше людей присоединяется к забастовкам на ведущих предприятиях

2
  • 11.12.2020, 12:58
  • 3,573
Борис Желиба: Все больше людей присоединяется к забастовкам на ведущих предприятиях
Борис Желиба

Луканомика трещит по швам.

В рамках спецпроекта «Салідарнасці» «Что дальше?» доктор экономических наук Борис Желиба рассказал о состоянии белорусской экономики.

«Пока не разрешится политический кризис, вряд ли экономика способна начать рост»

– В этом году динамика в белорусской экономике отрицательная, вероятно, такой же она останется и в следующем году. Потому как нет никаких драйверов для того, чтобы переломить ситуацию.

Все идет в минус: начиная от финансового состояния конкретных предприятий и заканчивая ВВП в целом.

Мировой коронакризис продолжается, перспектив его окончания не видно. Спрос на белорусские товары даже со стороны России упал. Многие предприятия в долгах, их склады забиты продукцией – на некоторых на складах лежат несколько месячных выпусков.

До сих пор не урегулированы с Россией вопросы по ценам на нефть и газ на 2021 год. А они имеют колоссальное значение для белорусской экономики. Видимо, как обычно будут договариваться до боя кремлевских курантов в ночь с 31 декабря на 1 января.

Не разрешен политический кризис. Все больше людей присоединяется к забастовкам на ведущих предприятиях. За первые два неполных месяца осени за границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь прошлый год – в одну только Польшу 10 тысяч человек. Сотнями уезжают айтишники – это наверняка ударит по валютной выручке ПВТ.

Да и настроение у других категорий работников, мягко говоря, не самое лучшее. Это также скажется на эффективности работы предприятий.

В общем, ничего ободряющего для нашей экономики я не вижу. Пока не будет разрешен политический кризис, вряд ли она способна начать рост. И, конечно, я не вижу никаких оснований для реального роста доходов в ближайшее время.

«У нас ЗВР колеблются в районе $7-7,5 млрд. А выплатить в следующем году нужно будет не меньше $3 млрд»

По мнению некоторых экспертов, Москва связывает с проведением конституционной реформы в Беларуси экономическую помощь нашей стране. Смогут ли белорусские власти обойтись без нее, если решат не принимать реальные изменения в Конституцию?

– Думаю, смогут обходиться без нее не более года, – сказал Желиба. – У нас золотовалютные резервы (ЗВР) колеблются в районе $7-7,5 млрд. А выплатить в следующем году нужно будет не меньше $3 млрд. То есть резервы практически обнулятся: в ЗВР свободной валюты не так много.

В нынешней ситуации без помощи России максимум по инерции протянем год, обнулив ЗВР. Но доводить до такой ситуации – значит обрушить курс белорусского рубля, увеличить инфляцию и прийти к другим катастрофическим явлениям для экономики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов