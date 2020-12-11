Импортозамещение фактически провалилось 3 11.12.2020, 13:19

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Российская стабильность, которой не существует.

Во время совещания по экономическим вопросам президент России раскритиковал резкий рост цен на базовые продукты питания. Он заявил, что это нельзя объяснить пандемией коронавируса, и связал это с «попыткой подогнать внутренние цены под мировые» на мировом рынке.

Инфляция, по словам Путина, в 2020 году выросла до 4,4%, хотя экономисты считают, что эта цифра должна быть выше. Также в России впервые за пять лет резко увеличились продажи хлеба, экономисты связывают это со снижением общего уровня доходов населения. Производители растительного масла также недавно рассказали, что из-за роста стоимости сырья цены выросли на 48%.

Бывший министр экономики России (1992-1993) и доктор экономических наук Андрей Нечаев рассказал «Настоящему Времени», что спровоцировало рост цен на базовые продукты, как его можно остановить и как влияют на благосостояние россиян европейские санкции.

— Рост цен – это вечная тема. Но что подтолкнуло к росту цен в этот раз, как вам кажется?

— Мне кажется, сошлось несколько «черных лебедей», как теперь принято говорить. Главный из них – это, конечно, девальвация рубля. Давайте называть вещи своими именами – бурно разрекламированное импортозамещение фактически провалилось. Приведу одну цифру. По плану импортозамещения импорт овощей должен был снизиться на 70%. По факту он снизился на 27%. До сих пор импортные товары или товары, производимые из импортного сырья, например как пальмовое масло, теперь вот сырный продукт заменил сыр пармезан, а он делается из пальмового масла, которое тоже импортируется. Соответственно, когда рубль слабеет, автоматически цены на импортные товары идут вверх.

Но беда состоит в том, что тенденцией последних лет было подавление конкуренции. Когда у вас развитая конкуренция, тогда отечественные производители занимают нишу импортных товаров. Когда у вас конкурентная среда ослаблена, тогда отечественные производители просто подтягивают свои цены вслед за импортными, и конечный эффект девальвации оказывается гораздо выше, чем можно было бы ожидать, исходя из масштабов ослабления рубля и доли импорта в потребительской корзине.

Добавьте к этому те цены, которые регулируются государством. Они часто растут быстрее, чем общий индекс цен. Наиболее парадоксальная ситуация с бензином. Но я напомню, что в бензине 80% цены – это налоги, в том числе акцизы на топливо, которые регулярно повышаются. В результате мы имеем трагикомическую ситуацию: цена на нефть растет – цена на бензин в стране растет, цена на нефть в мире падает, во всем мире цена на бензин падает – в России не падает, а иногда и продолжает расти. А вы понимаете, что такое бензин, – это расходы на транспорт, которые в итоге ложатся на цены всех товаров.

И третий момент, с моей точки зрения, – это недостаточная активность Антимонопольной службы, вообще антимонопольных органов.

— Дело ли президента обращать внимание, насколько подросло масло и сахар в стране? Все же понимают, что он не ходит за продуктами в магазин.

— Это пиар, вы прекрасно понимаете. Все знают, что он не только не ходит, а вообще сидит в основном в бункере в последние месяцы. Это пиар: президент держит руку на пульсе, он чувствует беды народа и строго дает указания чиновникам эти беды исправить и как-то их избежать. Это чистая пропаганда. Тем более, вы прекрасно понимаете, в рыночной экономике непосредственно вмешаться в цены президент не может, кроме того, антимонопольное регулирование и соответствующие антимонопольные меры, те цены на услуги, которые государство по-прежнему регулирует, типа пассажирского транспорта, газа, электроэнергии и так далее.

— У нынешнего состава правительства вы видите какие-то здравые шаги?

— Конечно, есть. Тут вопрос: для кого здравые? У меня иногда ощущение, что некоторые инструкции и нормативные документы они вообще для того издают, чтобы потом брать мзду за их выполнение. Мне крайне не нравится, например, тренд последних лет – повышение налогов. Вообще в экономическом букваре написано, что когда страна в кризисе, то налоги повышать нельзя. А это, если мы говорим о ценах, тоже в конце концов ложится на конечного потребителя через цены. Я-то сторонник кардинального изменения социально-экономической политики в сторону того, что называется общим термином «предпринимательский климат».

— Реальная инфляция в России выше, чем та, что сообщают в правительстве?

— Я недавно написал как раз пост на эту тему, что при альтернативных методах измерения реальная инфляция оказывается примерно в 2,5-3 раза выше, чем те цифры, которые нам дает Росстат. Очень интересная в этом смысле [следующая] информация. Очень много лет Центральный банк заказывает оценку инфляции через опрос населения. Не через потребительскую корзину, как это делает Росстат (очень сомнительную потребительскую корзину, с моей точки зрения), а через опрос населения: как они ощущают инфляцию.

Каждый раз по самоощущениям населения инфляция оказывается в 3-5 раз выше, чем те цифры, которые нам представляет российское статистическое ведомство. Я не знаю, это несовершенство в методике или сознательное желание приукрасить действительность, но все альтернативные методы измерения роста цен дают абсолютно другие и, к сожалению, гораздо более высокие результаты, чем то, что мы имеем в официальной статистике.

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