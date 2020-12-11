«Я ровесник Нины Багинской»: Автор сотни эмоциональных плакатов рассказал о самых ярких 2 11.12.2020, 13:29

1,566

Валерий Полоцкий

Фото: «Белсат»

Валерий Полоцкий с июня выходит на акции.

На протестных маршах часто можно встретить мужчину, который приносит рукописные послания на листах. За последние полгода Валерий Полоцкий сделал почти 100 эмоциональных плакатов. «Белсату» он рассказал о любимых.

Валерий Полоцкий родился в городе около Вильнюса. В войну его мать с ее сестрой немцы хотели вывезти из Полоцка в Германию: им удалось сбежать из поезда, они вышли на станции одного из литовских городов. Потом мать вернулась в Полоцк, этот город Валерий считает колыбелью Беларуси. Тетя осталась в Литве.

Теперь Валерию 73 года, он пенсионер:

– Я ровесник Нины Багинской, но не могу афишировать, кто я такой. Всегда говорю, что меня зовут Валерий Полоцкий. Я никогда не голосовал за Лукашенко, но и на протесты не выходил. Только сочувствовал. В этом году начал выходить в июне. За полгода Валерий создал более 90 плакатов. Говорит, что идеи рождаются мгновенно: когда завтракает, едет в троллейбусе или просто идет. Раньше он носил с собой много плакатов, но это неудобно, не успевал их менять. Теперь берет максимум четыре: в файл кладет по два плаката формата А4 – с обеих сторон. Если бы выходил без файлов, то некоторые плакаты повредил бы дождь. Бумагу не приобретает: много собралось дома, Валерий пустил ее в дело.

– Раньше я ходил по воскресеньям. Потом стали гонять. Как показать людям плакаты, когда все бегут? И тут появились марши пенсионеров. Когда первый раз вышли – девушки плакали от гордости и страха за них. Тогда я и подумал, что этот народ никогда не победишь.

Обычно Валерий идет не вдоль дороги, а ближе к домам. Так безопаснее и больше людей могут увидеть плакаты, журналисты и прохожие фотографируют. Мужчина не пользуется интернетом, но просит, чтобы люди опубликовали его плакаты в «Телеграме».

– Сын постоянно спрашивает, готов ли я к задержанию. Готов. Я прожил 73 года, а теперь вам надо жить. Сын знает, что я известная личность. Он доволен, но переживает за меня как за старого человека. Просит, чтобы надевал маску.

Сын Валерия уже отсидел сутки: его забрали на воскресном марше возле Немиги в начале осени.

– У меня очень много идей для плакатов, но митингов мало. Хвалить себя неудобно, но мне кажется, что все мои надписи хороши. Если победим – в музей сдам! Покажу вам те плакаты, что нравятся мне больше всего.

Меня часто спрашивают, откуда я беру эту информацию. А я говорю, что с БТ. Где-то полгода назад я начал смотреть БТ, чтобы узнать, о чем говорит Лукашенко и вся эта шайка. Это я написал 12 июня, когда еще только голоса собирали.

Я живу без интернета. Когда меня спрашивают, откуда я получаю информацию, то отвечаю словами доктора наук из фильма «Москва слезам не верит»: «А что, я на доктора наук не похож?» Так и я: что, я не могу написать каких-то мыслей? Не знаю, как мне это удается. В детстве я очень много читал, даже зрение испортил. Может, из-за этого сформировался кругозор. Сейчас я смотрю БТ, но воспринимаю всю информацию наоборот. Также смотрю «Euronews», российские каналы. Если мне нужно что-то конкретное, то спрашиваю сына: он найдет в интернете и прокомментирует.

Мы снова становимся нацией. Этого уже не выбьешь, как бы они ни пытались дискредитировать нас и бело-красно-белый флаг. Еще до митингов у стелы я ходил с этим плакатом, людям нравилось.

Одна женщина сделала мне замечание, что я пишу Лукашенко с «а» на конце. А я ей ответил: «Вот как он над белорусским языком издевается и вытирает ноги о него, так и я над ним буду издеваться». Она сказала, что это правильно. Ну скажите: есть ли у человека голова? Какой смысл ссориться с Украиной? Это показатель его характера.

Я не сижу, не думаю над плакатами. Пришло в голову – пишу. Так и с этим плакатом. Я и сам понимаю, почему этот стал популярным: он короткий. Мне уже делали замечания, что я многовато текста пишу на плакатах.

В 1654 году Россия напала на Беларусь, устроила кровавый потоп и уничтожила каждого второго белоруса. Я разговаривал с тремя историками, и один из них сказал, что в Гомельской и Могилевской областях в том году убили 80% населения. Чем больше я узнаю, тем чаще пишу «фашистская Россия». И полностью согласен с прибалтами и поляками, что власти России в некоторых вопросах хуже Гитлера.

Это ответ на то, что такое красно-зеленый флаг. Можно было написать «Власть и НКВД», но я уже не стал переделывать. Ну что это за флаг? А бело-красно-белый всю жизнь ассоциировался с защитой Беларуси. Если красно-зеленый – это наступление, то бело-красно-белый – это защита.

Это сопоставление людям тоже нравится.

Здесь я доказываю, что Трамп не влияет на ЦИК, на прессу, судей и учителей (их я добавил специально), не может он и Байдена посадить в тюрьму. Это демократия.

Он сказал, что на нас положила глаз Европа. Но фашистская Россия положила на нас глаз еще в 1654 году.

В 1927 году в Беларуси около 80 % населения говорило на белорусском языке, но потом приняли закон и начали борьбу с белорусизацией. Лукашенко с первых дней стал нам русский язык навязывать. Суть вот в чем: он сам ненавидит все белорусское.

Мне не нравится, когда молодые люди разговаривают матом. Но не буду же я в этом плакате писать «обманут», это не к месту. Если мне по пальцам молотком бьют, то почему бы не выругаться? Один журналист сказал, что все мои плакаты на грани фола. Я понимаю, но все равно пишу. Нюх какой-то есть.

Как можно голосовать за человека, который говорит, что страна нищая? На Западе у него было бы 0 голосов, а здесь – 3%. Знаете, плохих людей нельзя добрыми словами называть, поэтому «космонавтов» я называю головастиками. И если мы победим, то головастики, судьи, прокуроры, генералы и другие вынуждены будут уехать в Россию. И у нас освободится 3 % рабочих мест. Это около 300 тысяч человек.

Я не журналист. Я энергетик-инженер. Ничего не знаю о стиле письма. Бог дал талант – вот я и пишу. Я и сам знаю, что нужно писать коротко. Но как это написать в двух словах?

Это молодежи тоже очень нравилось. Первый раз я с ним вышел, когда много людей собралось на площади Независимости, мы шли к стеле. Я задавал молодым один и тот же вопрос, имеют ли они поддержку от старшего поколения. Многие говорили, что нет. Сейчас пенсионеров все больше: это значит, что появляется поддержка от старшего поколения.

Пока журналисты разговаривали с Валерием, рядом прошли девушки. Мужчина останавливает их:

– Девушки, смотрите!

– А мы уже видели этот знаменитый плакат. Можно сфотографировать?

– Нужно! Я хочу, чтобы вы сфотографировали и разослали друзьям.

Напоследок Валерий говорит:

– Думаю, что за мною следят, но пока меня не вычислили. Ну кому понравится, как кто-то говорит, что «на твою могилу принесут гору дерьма»?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».