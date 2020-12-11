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И компьютер стал оружием

  • 11.12.2020, 13:35
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И компьютер стал оружием

Как белорусская диаспора в Израиле борется с узурпатором на родине.

Борьба за демократические перемены в Беларуси ведется не только на площадях Минска, Гомеля или Слуцка, но также в странах, где живут выходцы из этой страны. По некоторым оценкам, за пределами родины сегодня живут более 3 миллионов белорусов. Разумеется, большинство из них происходящее там не оставило безразличным. Они проводят митинги и пикеты, мешают своим правительствам отвернуться от преступлений, которые режим творит в одной из европейских стран, оказывают давление через общинные объединения и местные СМИ, пишет издание «Детали».

Инфоцентр «Free Belarus-2000» - сетевая инициатива, созданная в Израиле белорусскими репатриантками Дарьей Костенко, Анной Овчинниковой и некоторыми другими. Стартовала она 10 августа, сразу после выборов, результаты которых были, предположительно, подтасованы ЦИК Беларуси. Цель проекта - информировать англоязычные медиа о происходящем в Беларуси. Группа «живет» в Фейсбуке, который стал удобным коммуникатором, позволяющим англоязычным журналистам из США, Великобритании, Израиля и других стран находить их, читать или перепечатывать новости, обращаться с запросами по другим интересующим их темам.

- У нас в команде сейчас больше тридцати человек. Активность у всех разная, ведь все на волонтерских началах, - рассказывает «Деталям» Анна Овчинникова. – Мы берем новости, в основном, из белорусских телеграм-каналов и публикуем короткое их изложение в режиме реального времени. Над каждым выпуском работает целая команда: сначала находятся темы и комплектуется подборка; параллельно делается перевод на английский; потом, по возможности, носитель английского языка проверяет текст; после этого пост выставляется на страницу нашей группы в Фейсбуке. Волонтеры к нам приходят, увидев перепосты в соцсетях, иногда «знакомый приводит знакомого», таким образом и я несколько человек привела в команду... Выступила на митинге у посольства Беларуси в ноябре – и еще несколько присоединилось.

По словам Овчинниковой, после полугода протестов начинает ощущаться некоторая усталость волонтеров. «Зачем мы это делаем?» - иногда спрашивают участники рабочего чата Инфоцентра. Сейчас у их группы около 4.7 тысяч подписчиков, но важнее, конечно, прямой выход на СМИ. Тут кроется слабое звено: команда энтузиастов могла бы добиваться куда больших результатов, если бы ее возглавляли профессиональные медиаменеджеры. Сейчас их нет, и любое достижение - огромная заслуга этих людей, готовых тратить на такую деятельность свое время и свои силы. В любом случае, прекращать они не собираются.

Анна Овчинникова по профессии - преподаватель русского языка в качестве иностранного. В Израиль она приехала 7 лет назад, здесь занималась организацией медицинских конференций.

- Мы стараемся публиковать четыре сводки в день: утром, после полудня (12.00-15.00), ближе к вечеру (15.00-18.00) и вечером, до одиннадцати. Если происходит что-то чрезвычайное, то один из наших и ночью остается на мониторинге. Люди сами вызываются, иногда это я, иногда кто-то другой, - рассказывает она. - От нас идут не только перепечатки - к нам обращались и студенты одного из университетов, и журналисты просили помочь найти очевидцев в Беларуси…

У нас в коллективе очень теплая атмосфера: все готовы поддержать друг друга, подстраховать. Часть нашей редакции, если ее можно так назвать, сидит в Минске: три человека – сборщики новостей, они многое из происходящего видят своими глазами и потом описывают. Если минские коллеги идут на митинг в воскресенье, здесь все за них переживают, и радуются, узнав, что они возвратились целыми и невредимыми. В чате всегда много добрых слов и эмоций, это очень помогает работать в наших условиях. Некоторые волонтеры уходят, их сменяют новые. Но людей, в общем-то, не хватает для работы в таком графике.

А в Беларуси, по нашим наблюдениям, протесты на спад не идут. Там люди хотя и устали от разгонов и жестокости, но перестали бояться. У меня лично есть несколько знакомых, которые отсидели, вышли – и продолжили выходить на митинги. Может, сейчас не самая активная стадия, но по городским собраниям и дворовым «чатам» видно: люди поддерживают протест, знают, что они в большинстве, и понимают, что раньше или позднее, но мы все равно победим.

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