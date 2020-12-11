закрыть
11 декабря 2020, пятница, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какая погода нас ждет в выходные

1
  • 11.12.2020, 13:49
  • 1,173
Какая погода нас ждет в выходные

Теплый воздух с юга Европы пытается вытеснить холод за пределы нашей страны.

В итоге на дорогах страны — сложная ситуация из-за гололеда. В выходные при подмораживании на дорогах Беларуси также будет скользко, рассказали tut.by в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 12 декабря, ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, а днем −5…+1°С.

В воскресенье, 13 декабря, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах страны прогнозируются гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…8°С, по юго-западу страны будет 0…+1°С, а днем −4…+3°С.

В начале следующей недели неустойчивый характер погоды сохранится. На дорогах будет скользко. Поэтому пешеходам и автомобилистам необходимо быть крайне осторожными.

В понедельник, 14 декабря, на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северу до +1°С по югу, максимальная днем −3…+3°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов