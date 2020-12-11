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«Я, не задумываясь, просто подняла национальный флаг»: монолог смелой минчанки

  • 11.12.2020, 14:11
«Я, не задумываясь, просто подняла национальный флаг»: монолог смелой минчанки

Девушка бросила вызов карателям возле станции метро «Каменная Горка».

Екатерина работает в одном из медицинских центров Минска. 22 ноября, девушка шла в аптеку и заметила, как силовик выбросил бело-красно-белый флаг в мусорку. Девушка не понимает, как можно так обращаться с национальной символикой, поэтому она подняла его, сообщает «Радые Свабода».

«Я, не задумываясь, его просто подняла», — говорит девушка, доставшая национальный флаг из мусорки, в которую каратель выбросил его. 22 ноября Екатерину схватили у метро «Каменная Горка». Ее пленили на 14 суток. А ведь именно так должен поступать каждый — не отдавать на растерзание национальные символы.

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