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От коронавируса умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

  • 11.12.2020, 14:15
От коронавируса умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей приехал в Латвию и с 5 декабря не выходил на связь.

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений Covid-19.

Как сообщает Delfi со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь.

По неофициальной информации, в Латвии режиссер планировал приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу он не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1:20 ночи от осложнений Covid-19.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля, Каннского кинофестиваля, Берлинского кинофестиваля. Самые известные работы режиссера — «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

20 декабря режиссеру исполнилось бы 60 лет.

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