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«Кебич мог легко расправиться с Лукашенко в 1994 году, но не сделал этого»

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  • 11.12.2020, 15:00
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«Кебич мог легко расправиться с Лукашенко в 1994 году, но не сделал этого»
Лукашенко и Кебич

Развитие Беларуси пошло бы совсем в ином ключе.

Первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич, выступивший главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году, имел все возможности, чтобы легко расправиться с соперником, но отказался от этого.

Такое мнение озвучил руководитель оппозиционной депутатской группы «Республика», лидер Белорусской социал-демократической партии (Свобода) Сергей Скребец.

Он напомнил, что вместе с Вячеславом Кебичем являлся «депутатом» «палаты представителей» «национального собрания» Республики Беларусь второго созыва.

«Кебич всегда производил впечатление очень умного и открытого человека. Спокойный проникающий взгляд и постоянная улыбка в уголках глаз сразу располагала к себе Вячеслава Францевича», - вспомнил Скребец.

В 1994 году, когда Кебич выдвигался на пост президента Республики Беларусь, против него был организован своеобразный «заговор» депутатами 2-го созыва Верховного Совета, которые выдвигали Лукашенко.

«Назову лишь самых известных: Гончар, Лебедько, Шейман, Титенков, Долгалев, Домашкевич, Козик, Синицын, Кучинский. Тот же Мясникович – сначала возглавлял штаб Кебича, но потом переметнулся к Лукашенко. Что ими двигало - трудно сказать. Но осмелюсь предположить, что не светлое будущее белорусского народа. Молодые волки хотели власти и думали, что после победы сами будут править, но вышло по-другому», - считает Скребец.

Он напомнил, что Лукашенко не один раз вспоминал, что Кебич мог легко расправиться с ним, но не сделал этого.

«Я знаю эту историю. Когда штаб Лукашенко праздновал выход во второй тур, они понапивались в бане до зеленых соплей. Кебичу спецслужбы предложили тихо устранить конкурентов - он отказался», - поделился информацией он.

В то же время Скребец считает, что точно сказать сложно, по какому бы пути развития пошла Беларусь, если в 1994 году победу на президентских выборах одержал бы Кебич.

«Но это был бы честный выбор - без пропавших и убитых политиков Гончара, Красовского, Захарченко, Завадского, без десятков тысяч избитых и изнасилованных на Окрестина и других пыточных по всей стране, без сотен бесконечных политзаключенных», - подытожил он.

Напомним, что 9-го декабря утром Кебич скончался от коронавирусной инфекции. Сегодня в Минске прошла церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси.

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