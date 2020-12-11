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Медики назвали три главных признака заболевания коронавирусом

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  • 11.12.2020, 15:05
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Медики назвали три главных признака заболевания коронавирусом

Они помогут отличить коронавирус от обычной простуды.

В зимний период многие люди заметно чаще сталкиваются с чувством усталости, чем в летнее время. Это вызвано целым рядом факторов, однако слабость и усталость при этом могут быть также вызваны некоторыми неприятными причинами, в том числе гриппом, простудой или даже коронавирусом. Медики даже отмечают три конкретных симптома, которые помогут определить наличие нового типа вируса в организме, пишет lenta.ua.

Отмечается, что человек, который столкнулся с ощущением недомогания и усталости, может прислушаться к организму и обратить внимание на другие свои ощущения. В совокупности с некоторыми из них можно получить основания для серьезных выводов.

Затрудненное дыхание

Так, согласно данным ВОЗ, одним из частых признаков коронавирусной инфекции является одышка – этот симптом, в целом, сам по себе является достаточным основанием для того, чтобы обратиться за медицинской помощью, поскольку при гриппе или простуде одышка никак не проявляется.

Повышенная температура с утратой вкуса или нюха

Если человек столкнулся с потерей обоняния или вкуса, а также с повышенной температурой – это еще два повода бить тревогу. Именно эти симптомы в последнее время называют главными спутниками коронавирусной инфекции. Поэтому, если повышенная утомляемость сочетается хотя бы с одним из них, следует обратиться к врачам.

Признаки обычной простуды

А вот насморк, чихание, диарею и головные боли медики склонны относить к симптомам обычных ОРВИ и гриппа, хотя в отдельных случаях ими может сопровождаться также и заболевание COVID-19.

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