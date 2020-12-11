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Максим Кац: Луашенко утонет в одиночестве

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  • 11.12.2020, 15:32
  • 7,288
Максим Кац: Луашенко утонет в одиночестве
Максим Кац
Фото: Новая газета

Есть много способов выскочить из поезда, летящего в пропасть.

Известный российский блогер Максим Кац обратился в своем видео к белорусским силовикам и чиновникам. И посоветовал им, как избежать наказания в будущем.

— Ситуация силовиков и чиновников не настолько однозначна, как можно подумать, — отметил Максим Кац. — Александр Лукашенко последовательно ищет какие-то социальные общности, которым можно продать идею, что издержки от смены режима выше, чем его сохранение. Которым можно объяснить, что будущее без Лукашенко настолько хуже, чем с ним, что любой насколько угодно дурной статус-кво лучше и его имеет смысл сохранять.

Посыл для сотрудников предприятий и бюджетников такой — я вас кормлю. А вот придут либералы-рыночники, все распродадут, всех прогонят, будете голодать.

В этой конструкции неправда все: Лукашенко никакой не кормилец. Он автор системы, в которой государство доминирует на рынке труда, и квалифицированные кадры вынуждены заниматься непроизводительным трудом за зарплату в три раза ниже, чем получали бы в соседней Литве или Польше.

Силовому сообществу продается другой концепт — страх. Он же продается и чиновникам. Лукашенко как бы пытается сказать, что силовые органы Беларуси, все их сотрудники уже намертво увязаны с политическим насилием. Они враги белорусского общества и только Лукашенко у власти способен защитить их от народного гнева и массовых расправ, при которых не будут разбирать, кто реально участвовал в насилии, а расправ просто по принципу принадлежности к классу и ведомству.

Это все вранье! Белорусские силовики совсем не в одной лодке с Лукашенко. Он им не защитник, тонуть ему придется самостоятельно, и нет никакой нужды этому препятствовать и уж тем более следовать за ним, — считает Максим Кац.

Он напоминает, что современному обществу, ориентированному на демократические ценности, не приемлемы принципы коллективной ответственности по классовому признаку, как это было в Советском Союзе.

— Коллективная вина и коллективная ответственность — это фундамент тоталитарных моделей, ушедших в прошлое в конце XX века. Лукашенко же пытается сказать: если я не удержусь, никто не станет разбирать, избивали вы людей или тихо занимались текущей работой, вырежут всех. Это не так!

Белорусский протест, перемены через бархатную бескровную революцию — это нечто прямо противоположное тому, как устанавливались тоталитарные модели.

Тем, кто себя не запятнал тяжкими преступлениями, нет причин переживать, что новая власть решит с ними расправиться, как с тяжким наследием авторитарного режима.

На расправы нет общественного запроса, общественный запрос есть на наказание конкретных людей, причастных к репрессиям, но не на ликвидацию всей милиции, как класса, и тем более не на физическое уничтожение. Подобное вообще нигде не звучит! — анализирует блогер.

Напротив, обращаясь к силовому сообществу Беларуси, он утверждает, что это «те люди, с которыми новое правительство не захочет поссориться». И большинство из них на самом деле не являются преступниками, хоть и не заявляют об этом открыто.

— Представьте себя через четыре года, — предлагает Максим Кац взглянуть на ситуацию с другой стороны, — скорее всего Лукашенко упадет намного раньше, но в 2025 году точно будет другая власть. Невозможно представить иного развития событий.

Сколько вам будет лет — 34, 44 или 64? Ничего особенно не изменится в плане вашего возраста и семьи. А в вопросе устройства государства изменится. И что вы будете тогда делать? Как вы будете объяснять то, как вы и ваши коллеги действовали сейчас, почему закрывали на это глаза, почему участвовали?

Возможно, сейчас вы рядовой сотрудник УВД, ловите преступников и ничем пока себя не запятнали. Или вы офицер армии — армия вообще пока особенно не заморалась. Но вы видите, что происходит, и вы не можете не понимать, что это неприемлемо.

И что это в любой момент может дойти до вас, например, в ваш отдел могут привезти задержанных, которых по пути изобьет ОМОН — и вы станете участником зверств, даже ничего не делая.

Вашу часть могут вызвать разгонять протесты или произойдет еще что-то, что закроет вам в обозримом будущем путь назад и сделает из вас бандита и карателя вместо уважаемого человека, борющегося с преступностью, — размышляет обозреватель.

Он подчеркивает, что система Лукашенко рухнет в обозримом будущем и советует белорусским силовикам и чиновникам попытаться успеть «сойти с этого поезда, летящего в пропасть».

— Каждый день нахождения в системе несет для вашего личного будущего и будущего вашей семьи большие риски. Это касается не только силовиков и армии, все это касается чиновников, которые также обеспечивают работоспособность системы.

Есть много способов выскочить из этого поезда, летящего в пропасть. Конечно, есть те, кто готов публично подавать заявления, но протест совсем необязательно должен быть таким.

Можно уйти в отпуск, можно кивать головой, а гадости не делать, можно заболеть. Есть много стратегий неучастия в гадостях без рисков для себя, если вы не хотите мараться.

Но одно не сработает точно — вы не сможете просто выполнять приказ и делать то, что от вас требуется, а потом получить от системы защиту. Потому что в очень обозримом будущем системы, в которой нормально избивать мирных людей, нормально закрывать на это глаза, не будет. Она исчезнет. И вы останетесь без защиты от того, что вам, может быть, сейчас кажется монолитным. Упадет оно в один момент, даже Советский союз упал в один момент.

И ваша система упадет, а вы должны будете объяснить, что вы никого не убивали. И вам уже сейчас стоит об этом подумать. Только от самих сотрудников МВД зависит, окажутся ли они с Лукашенко в той лодке, которая неизбежно, так или иначе пойдет ко дну. Или он утонет в одиночестве.

Пока еще есть выбор, — подытоживает политолог.

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