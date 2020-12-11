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Ученые назвали четыре привычки, позволяющие продлить жизнь на 10 лет

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  • 11.12.2020, 15:46
  • 10,908
Ученые назвали четыре привычки, позволяющие продлить жизнь на 10 лет

Исследование провели в США.

Согласно данным, полученным американскими учеными в результате проведенных недавно исследований, существуют сразу 4 полезные привычки, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. По словам специалистов, люди, которые придерживаются этих привычек в течение всей жизни, могут отсрочить смерть примерно на 10 лет, пишет orthodox.od.ua.

К примеру, как советуют авторы материала, опубликованного изданием Express, в пище лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, в которой предполагается большое количество овощей и фруктов, а также цельнозерновых злаков. Подобный подход к организации питания существенно снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии, становится хорошей профилактикой депрессии и метаболического синдрома, а также улучшает общее состояние мозга. Кроме всего прочего, крайне важно добиться снижения уровня стресса и стараться искать в жизни положительные моменты. Как показали исследования, у счастливых людей вероятность преждевременной смерти снижается на 3,7%. В связи с этим специалисты рекомендуют найти хобби, которое будет приносить удовольствие, а также заниматься творческой работой.

Наконец, утверждают ученые, важно отказаться от двух вредных привычек – курения и употребления спиртного. Умеренное употребление алкогольных напитков снижает риск преждевременной смерти человека примерно на 18%, однако злоупотребление обладает обратным эффектом. Что же касается курения, то эта привычка, и вовсе, может отнять у человека порядка 10 лет жизни.

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