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Еврокомиссия выделила 24 миллиона евро для поддержки народа Беларуси

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  • 11.12.2020, 15:58
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Еврокомиссия выделила 24 миллиона евро для поддержки народа Беларуси

Пакет прямой помощи направлен на поддержку гражданского общества.

Европейский союз выделил 24 миллиона евро для поддержки белорусского гражданского общества, молодежи, бизнеса и здравоохранения. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссия приняла пакет прямой помощи белорусскому народу в размере 24 миллиона евро, направленной на поддержку гражданского общества, молодежи, малого и среднего бизнеса, а также улучшение потенциала здравоохранения.

— Огромная смелость белорусов, которые мирно мобилизовались для защиты своих демократических и человеческих прав вдохновляет нас. Принятием данного пакета поддержки ЕС дает понять, что находится на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по активизации поддержки гражданского общества. Мы также готовы поддержать демократичную и мирную передачу власти в стране с помощью всех средств и инструментов, находящихся в нашем распоряжении, — прокомментировал принятое решение Оливер Вархей, еврокомиссар по политике добрососедства и расширения ЕС.

Новая программа помощи, как говорится в заявлении, сосредоточится на четырех ключевых аспектах:

8 миллионов евро пойдут на поддержку гражданского общества и независимых СМИ (в том числе блоггеров), местных организаций, гражданских групп и правозащитников;

8 миллионов евро дадут для помощи молодежи, в том числе через программы стипендий для студентов и молодых профессионалов, затронутых политическим кризисом, а также на дальнейшую поддержку ЕГУ;

4 миллиона евро выделены на консультативную помощь для малого и среднего бизнеса в повышении конкурентоспособности во время нынешнего экономического спада;

4 миллиона евро пойдут на улучшение качества медицины посредством укрепления потенциала белорусского общества по реагированию на продолжающуюся пандемию коронавируса (в том числе оборудование и расходные материалы для медцентров и лабораторий).

Как сообщается, текущая помощь является частью пакета в размере 53 миллионов евро, о котором в августе говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, включая уже выделенные 3,7 миллиона евро неотложной помощи ЕС для жертв репрессий, а также независимых СМИ. Также на данный момент на стадии подготовки дальнейшие меры поддержки малого и среднего белорусского бизнеса, заключающиеся в доступе к финансированию в размере 6 миллионов евро.

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