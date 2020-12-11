Россияне увязли в ловушке бедности 22 11.12.2020, 16:04

3,791

иллюстрационное фото ТАСС

Каждый третий живет меньше чем на $9 в день.

Каждый третий гражданин РФ (33%) считает, что живет бедно, при этом 7% заявляют, что так жили всегда, а 12% говорят, что стали бедными более десяти лет назад, сообщает finanz.ru.

Как сообщает «Интерфакс», такие данные получили социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в ходе опроса, проведенного 13-15 ноября.

Среди причин своей бедности люди называют крайне низкий уровень зарплат, их снижение, а также рост тарифов потерю работы.

Две трети считающих себя бедными, или 20% всех респондентов, уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же, как и сейчас. Выбраться из ловушки бедности надеется лишь каждый шестой, а каждый пятый заявил, что не знает, чего ждать.

К людям со средним достатком, согласно опросу, относят себя 64% россиян. Богатыми считают себя лишь 1%.

По данным Росстата, на конец третьего квартала граждане РФ жили в среднем на 35043 рубля в месяц. Доходы населения упали на 0,2% в номинальном выражении и 4,8% - в реальном, если учесть инфляцию и все обязательные платежи.

Доходы от 100 тысяч рублей в месяц, согласно статистике, имеют лишь 3,1% населения; больше 75 тысяч получают 6,9%.

Подавляющее большинство - 78,4% - живут на сумму до 45 тысяч рублей ежемесячно. При этом каждый второй - 53,4% - получает менее 27 тысяч рублей, что соответствует сумме в 900 рублей, или 12,3 доллара в день (по биржевому курсу на 14.07 мск пятницы).

Каждый третий - 34,5% - имеет доход в диапазоне до 19 тысяч рублей в месяц, то менее 8,6 доллара в день.

20,6% населения получают до 14 тысяч рублей в месяц (менее 6,3 доллара в день), а 13,5% находятся в зоне официальной нищеты - с доходами ниже прожиточного минимума, который установлен на уровне 12392 рубля для трудоспособного населения, 9422 рубля для пенсионеров и 11423 рубля для детей.

На конец второго квартала (последний доступный период данных Росстата) за чертой находились 19,9 миллиона человек.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года численность армии «бедных» выросла на 1,3 миллиона человек, или 0,7% от населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».