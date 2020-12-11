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Вадим Иосуб: Отключение от SWIFT вызовет коллапс и будет очень больно для режима

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  • 11.12.2020, 16:17
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Вадим Иосуб: Отключение от SWIFT вызовет коллапс и будет очень больно для режима
Вадим Иосуб
Фото: onliner.by

Российские банки тоже откажутся работать с Беларусью, чтобы не попасть под санкции.

Уже четыре месяца в Беларуси продолжаются протесты против узурпатора Лукашенко. Для того, чтобы усилить давление на белорусские власти, лидеры оппозиции приывают к использованию серьезного экономического рычага - отключению банков Беларуси от международной системы расчетов SWIFT, пишет dw.com.

Отключение от SWIFT может вызвать коллапс экономики Беларуси

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это международная система обмена информацией и совершения платежей между финансовыми учреждениями. К ней подключены практически все страны мира, Беларусь является ее пользователем с 1994 года.

В случае отключения от SWIFT банки не смогут проводить валютные операции, констатирует старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб: "С платежами в валюте связаны все импортные и экспортные операции Беларуси, а также часть переводов граждан. Это может вылиться в коллапс белорусской экономики и, очевидно, будет больно для режима".

При этом Иосуб поясняет, что от SWIFT отключают не страну в целом, а конкретные банки: "У каждого банка свой договор с платежной системой, технически можно отключить тот или иной банк или даже все банки страны". Платежи в другой валюте, добавляет экономист, будут невозможны.

Впрочем, по мнению Иосуба, переход на альтернативную российскую систему, к которой сейчас активно подключаются белорусские банки, может и не решить проблему: "Нужно понимать, что отключение от SWIFT означает, что банк обвинили в серьезных преступлениях вроде финансирования терроризма. А в такой ситуации российские банки не будут работать с нами, чтобы самим не попасть под санкции, даже если у них и будет такая техническая возможность".

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