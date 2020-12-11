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Медики назвали самые стойкие симптомы коронавируса

  • 11.12.2020, 16:28
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Медики назвали самые стойкие симптомы коронавируса

Они могут сохраняться у людей в течение нескольких месяцев.

Швейцарские ученые описали самые длительные симптомы у пациентов с COVID-19.

Они могут сохраняться у людей в течение нескольких месяцев, говорится в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine. Речь идет об усталости, одышке и потере вкуса или обоняния.

Исследователи проанализировали состояние 669 амбулаторных пациентов (средний возраст 42,8 года) на 30–45 день после постановки диагноза. 60% из них составляли женщины, 24,6% – медработники. При этом 68,8% не имели основных факторов риска, способствующих осложнениям.

Примерно у трети из них первые проявления коронавирусной инфекции – усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния – сохранились минимум 30 дней после постановки диагноза.

Данные результаты согласуются с предыдущим исследованием с участием 274 пациентов. Они сообщили о длительном сохранении симптомов в период от 14-го до 21-го дня после начала заболевания.

Ранее в Минздраве Украины подробно описали три главных этапа коронавирусной болезни.

Первый – это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми: у 80% людей заболевание заканчивается на этой стадии и не развивается дальше.

Второй может длиться от одной до трех недель – он свойствен в 10–30% случаев болезни. Это тяжелая фаза, когда иммунная система человека поражает свои же органы и системы: лечение направлено на сдерживание этого процесса.

Третий этап – так называемый постковидный синдром.

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