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«Гродно Азот»: Штрейхбрехеры не помогли

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  • 11.12.2020, 16:37
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«Гродно Азот»: Штрейхбрехеры не помогли
Артем Седун

Кто уходит в стачку и почему?

На ОАО «Гродно Азот» в цехах «Карбамид-4» и «Аммиак-3» ощущается острая нехватка технологического персонала, сообщили «Салідарнасці» сотрудники предприятия.

— «Аммиак-3» лишился начальника смены с огромным опытом работы, который уволился по собственному желанию, заместителя начальника цеха по эксплуатации технологического оборудования, который ушел в стачку, четырех операторов дистанционного пульта управления и нескольких аппаратчиков.

В цехе «Карбамид-4» не хватает четырех аппаратчиков производства карбамида. При этом одного из них начальник смены уволил за прогулы. Также ушел электрогазосварщик узкой специализации, — рассказали на заводе.

Эксперимент со штрейхбрехерами, которых искали на разных предприятиях не удался:

— Последние уехали еще 5 декабря, заменить они никого не смогли, но, как минимум, двое попались пьяными.

— Как я и говорил, побыли на экскурсии месяц, пожили в санатории, походили по предприятию, посмотрели, как мы работаем, и уехали, — подтвердил председатель первичной организации независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

Профсоюзный лидер напомнил, что некоторые специалисты предприятия перед тем, как получить допуск к работе, должны пройти стажировку от 6 до 12 месяцев.

— Но даже стажировка не является гарантией того, что аппаратчик — хороший. Иногда люди нарабатывали квалификацию по пять лет.

Аппаратчик — это очень важный специалист. Когда отказывает автоматика, он должен выяснить причину. Автоматика отказывает регулярно, потому что износ оборудования составляет 80%.

Острая нехватка специалистов приведет к более частым простоям и остановкам цехов. Это еще больше сокращает период эксплуатации, после которого необходим капитальный ремонт, — объяснил Ханевич.

Несмотря на нехватку кадров, на предприятии продолжают увольнять высококвалифицированных сотрудников, которые отказываются работать, выдвигая требования руководству поддержать их в желании изменить ситуацию на заводе и в стране.

— 13 человек мы восстанавливаем по судам, требуя признать незаконным их увольнение, — отметил профсоюзный лидер.

Между тем, в стране продолжает забастовочное движение. К нему присоединяются сотрудники разных предприятий.

На этой неделе в стачку на ОАО «Беларуськалий» ушли электрослесарь 1РУ Александр Молочко и электрослесарь участка Подъём Андрей Прилуцкий.

Александр Молочко
Александр Белов

— Больше не намерены терпеть беспредел, который творится в нашей стране и на предприятии, — заявили и два сотрудника ОАО «Нафтан», машинист конвейера Александр Белов (стаж работы 5 лет) и оператор технологических установок 5-го разряда Сергей Лапунов (стаж работы 20 лет).

Примечательно, что Сергей — действующий спортсмен, он был членом сборной предприятия по многоборью, гиревому спорту и легкой атлетике.

Впервые к стачке присоединился студент БГТУ Павел Гуцу.

В стачку также ушли водитель государственного предприятия «ЭкоКомплекс» Андрей Михалевич, слесарь по ремонту подвижного состава Полоцкого вагонного депо Валерий Наумов, учительница «Волковысской детской школы искусств» Екатерина Левчинская, бухгалтер СУ-95 Татьяна Слагада, токарь-расточник «Нива-холдинг» Артем Седун.

Татьяна Слагада,
Артем Седун

— Не могу спокойно смотреть на то, как убивают моих сограждан, поэтому присоединяюсь к стачке! — заявил и работник РУП «Брестэнерго» Валерий Дервоед.

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