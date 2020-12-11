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С инфляцией в России решили бороться по рецептам СССР

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  • 11.12.2020, 17:05
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С инфляцией в России решили бороться по рецептам СССР

Это может привести к дефициту товаров.

Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой на фоне скачка продовольственной инфляции, темпы которой бьют 4-летние рекорды.

Правительство обсуждает с производителями сахара и подсолнечного масла возможность директивной установки цен на определенном уровне как в опте, так и в рознице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на продовольственном рынке, сообщает finanz.ru.

По их словам, такая мера обсуждалась на совещании в Минсельхозе, которое было проведено по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

С начала года цены на сахар взлетели на 70%, на подсолнечное масло - на 24%. «У людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - возмущался в среду на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин.

В четверг демонстративный разнос министрам устроил уже Мишустин, потребовавший «провести переговоры с производителями» и «проработать вопрос с торговыми сетями».

Решение нашлось быстро. Отпускную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 95 рублей за литр, розничную - 110 рублей, на сахар - 36 и 45 рублей за кг соответственно, утверждает источник «Интерфакса».

Рекомендованные цены на 12-15% ниже текущих в магазинах, уточняет источник РИА Новости. Снижение будет производиться на основе соглашений производителей с торговыми сетями. «Речь идет о своего рода добровольном самоограничении», - поясняет собеседник «Интерфакса».

В случае, если цены в рознице не стабилизируются, то могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, например, введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Правительство уже резко повысило экспортные пошлины на подсолнечник и рапс, до 30%, но не менее 165 евро за тонну. В настоящее время пошлина на подсолнечник составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Практически прямое государственное регулирование потребительских цен несет определенные риски, заявил «Интерфаксу» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут: возникает необходимость в очень сложной и многоуровневой системе контроля, а это дополнительные расходы бюджета.

«Кроме того, существует и риск того, что было и в СССР, - дефицита, - рассуждает Корбут. - Возникнет риск вымывания товаров по установленным ценам. И у нас появится сахар «с бантиком» по более высокой цене, который будет стоять на всех полках, а вот этот сахар по «ограниченной» цене будет появляться и исчезать, это будет провоцировать ажиотажный спрос».

В современной истории России такого стиля общения с отраслью еще не было, удивляется генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Хотелось бы, что такого рода вещи закреплялись не устной рекомендацией, а конкретным постановлением правительства, которое фиксирует - почему и для чего это нужно, конкретные сроки и конкретные цели каждой отрасли. Тогда всем становится понятно, что это официальное распоряжение о государственном регулировании цен на время экстраординарной ситуации на внутреннем рынке, и исходя из этого будут выбираться механизмы действия, а также то, кто несет ответственность, в том числе и правительство», - указывает Рылько.

По его словам, в наиболее сложной ситуации могут оказаться предприятия в рамках вертикальной интеграции: «закупочные цены для них никто не снижал и не собирается, наверное, а им нужно выполнять устные директивы».

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