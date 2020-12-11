Почему проект перспективного французского авианосца взбудоражил пропагандистов РФ 6 Александр Коваленко

11.12.2020, 17:29

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Предварительное официальное изображение перспективного французского атомного авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) (с) Naval Group

Российский же авианосец — это либо несбыточная места, либо объект для распила бюджета на десятилетия.

На этой неделе президенту Франции Эммануэлю Макрону продемонстрировали макет перспективного авианосца следующего поколения, которым планируется заменить авианосец R91 «Шарль де Голь». Согласно проекту будущий французский авианосец будет обладать водоизмещением 75 тыс тонн, а его строительство обойдется в 7 миллиардов евро. В строю его ожидают к 2038 году. Также известно о том, что на авианосце будут размещены две электромагнитные катапульты, а его авиакрыло сформируют из истребителей нового поколения, над которыми сейчас ведется работа компаний Dassault и Airbus.

Собственно, достаточно нейтральная новость из далекой от “Магадана” Франции, да еще о проекте, окончательно реализуемом через 18 лет, а не 5 или 10 лет, не на шутку взбудоражила ура-патриотическую пропагандистскую прослойку РФ. И, похоже, не зря.

Дело в том, что Франция и Россия в плане своего нынешнего положения как морских держав, имеющих на службе авианесущие корабли, весьма схожи, за исключением небольших различий. И схожесть эта заключается в том, что у России и Франции в строю сейчас по одному авианосцу. А различие в том, что Франция может себе позволить построить новый авианосец, а Россия – нет.

Французский авианосец R91 “Шарль де Голь” по сравнению с российским авианесущим крейсером “Адмирал Кузнецов” меньше по водоизмещению, 42,5 тыс тонн против 46,5 тыс в стандартном и 61,3 тыс максимальном. Отличие в размерах сказалось и на авиакрыле французского авианосца, у которого оно не превышает 40 палубных самолетов, в то время, как у российского авианесущего крейсера оно составляет, согласно заявленным характеристикам, 50 единиц техники. Но, проблема в том, что на “Адмирале Кузнецове” никогда не размещалось полное авиационное крыло. Даже в ходе своего единственного боевого похода в Средиземное море к берегам Сирии, авиакрыло российского “авианосца” не превышало дюжины самолетов.

Кстати, о походах. В то время, как российский авианесущий крейсер за 29 лет службы осуществил всего один боевой поход, французский успел за 19 лет своей эксплуатации поучаствовать в операциях в Аравийском и Средиземном морях, а с его палубы взлетала авиация для налетов на позиции террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке. Но даже не о заслугах и боевом применении авианосцев идет речь.

В России уже не первый год рекламируют перспективный авианосец проекта 23000Э “Шторм”. В прошлом году глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о том, что авианосец “Шторм” может быть создан, внимание, в течение 15 лет! Грубо говоря, если у России хватит средств и найдется площадка для строительства корабля такого класса, то свет, по самым радужным планам, он увидит не раньше 2035 года. Причем не будет введен в строй, а в лучшем случае лишь спущен на воду, либо выведен на заводские ходовые испытания. А испытания таких кораблей продлеваются на года.

Но очевидно, что всего этого не будет, и российский авианосец — это либо несбыточная места, либо объект для распила бюджета на десятилетия. И именно по этой причине, намерение Франции заменить свой авианосец (который сложно назвать устаревшим), и вполне реальные ее возможности реализовать данный проект к 2038 году, настолько негативно возбудило российский сегмент.

Ведь как бы там ни было, а это та лакмусовая бумажка, через которую проявляется российская военно-техническая немощь.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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