Фотофакт: Аномальный гололед на улицах городов Беларуси

Фотофакт: Аномальный гололед на улицах городов Беларуси6
- 11.12.2020, 17:35
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Белорусы возмущены, что службам нет дела до дорожной ситуации.
«Дорога — каток» — такую фразу можно услышать от белорусского водителя каждую зиму. Но именно сегодня, как сообщают читатели «Онлайнера», словосочетание приобрело по-настоящему буквальное значение. На улицах замечены конькобежцы, на дорогах — специально дрифтующие машины. За день собралась подборка скользких фотофактов из разных регионов страны.
Минск. Парень катается на коньках по парковке на ул. Мазурова.
Брест. Уникальные кадры, как заносит автобус-гармошку.
В Брестской области, где обычно теплее, чем в целом по стране, сегодня идентичная картина: дороги были скользкими, покрытыми коркой льда.
Витебск. «Службам нет дела до дорожной ситуации в городе», — пишут горожане и вместо того, чтобы злиться, достают коньки.
А в это время на площадке автошкол идут весьма полезные практические занятия.
Гомель. Даже по звуку понятно, что автомобилю нелегко сдвинуться с места на парковке у нового супермаркета.
Второстепенные улицы выглядят так же — при желании можно разглядеть отражение.
Гродно. В западном облцентре те ребята, что постарше 20 годиков, устремились со своими машинками на боковые заезды. На одной из больших парковок произошло 4 столкновения, пишет про результат покатушек AutoGrodno.
Могилев. И здесь не советуют выезжать/выходить на улицу — особенно на те, что под уклоном.
В Бобруйске тоже весело. «Сегодня утром „отдохнула“ на асфальте», — цитирует местное издание «Коммерческий курьер» жительницу города.